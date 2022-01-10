Milletvekili Tutdere’den İHA’ya ziyaret

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberinde İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ziyaretinde, Türkiye’de ki siyasi atmosfer, ekonomik gelişmeler ve gazetecilerin durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Milletvekili Tutdere, özgür, tarafsız ve ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Ülkemizde gazeteciler zor şartlar altında çalışıyor. Gazetecilerin daha özgür olduğu bir ülke, bir dünya olması temennisiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.

Milletvekili Tutdere, ülke ekonomisinin çok kötü olduğuna vurgu yaparak, siyasi iktidarın bu kötü ortamdan ülkeyi kurtarması için seçmenin önüne sandığı koyması gerektiğini aktardı.

iha