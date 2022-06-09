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Milletvekili Tutdere’den gübre ve mazot açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere son 20 yılda mazot ve gübre fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Haziran 2022 Perşembe 15:01
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Milletvekili Tutdere’den gübre ve mazot açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere son 20 yılda mazot ve gübre fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, AK Partinin 20 yıllık iktidarı döneminde mazot fiyatında yüzde 2 bin 138 oranında artış yaşandığının altını çizerek çiftçinin geldiği durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki artışın cumhuriyet tarihi olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “AK Parti 2002 seçim beyannamesinde çiftçilerimize, çiftçilerin istikrarlı ve yüksek gelir elde etmesini sağlamak amacıyla gübre, mazot, tohumluk ve ilaç gibi üretim maliyetini azaltıcı ve teknolojik gelişimini hızlandırıcı tedbirler uygulamaya konulacak vaadinde bulunmuştu. Fakat bırakın bu vaat gerçekleşmeyi tam tersi politikalarla Türk tarımını bitirme noktasına getirdi.

İktidarın yanlış ekonomi ve tarım politikaları sonucunda her gün artış gösteren üretim maliyetleri çiftçilerimizi cumhuriyet tarihinin en mağdur kesimlerinden birisi haline getirmiştir. TÜİK’in açıkladığı son resmi rakamlara göre tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 105’i aşmış durumdadır. Tarımsal üretimde verim elde edilmesi için gübreleme oldukça önemli bir tarımsal girdi ögesidir. Çiftçilerin en önemli girdi kalemlerinden olan gübrede fahiş fiyat artışları yaşanmış, çiftçilerimiz fiyat artışlarından dolayı gübresiz ekim yapmaya mecbur bırakılmıştır. Tonu 2002 yılında 178 lira olan amonyum sülfat gübresi 13 bin 780 liraya, 2002 yılında 194 lira olan can gübresi 11 bin 300 liraya, 2002 yılında 261 lira olan üre gübresi 20 bin 980 liraya, 2002 yılında 389 lira olan dap gübresi 21 bin 160 liraya yükseldi. Çiftçilerimizin bir diğer önemli girdi maliyeti olan mazotun fiyatı 20 yılda yüzde 2 binin üzerinde artmış durumdadır. Mazot fiyatı AK Parti iktidara geldiği tarihte 1 lira 24 kuruştu şu an 26 lirayı aşmış durumda. Mazot fiyatları 20 yılda yüzde 2 bin 138 oranında artış göstermiş durumdadır.

Çiftçilerimizin verimli bir hasat sezonu geçirmeleri için kullandığı diğer kalemlerde de fahiş fiyat artışları gerçekleşmiştir. Zararlı bitki ve böcek için kullanılan ilaç fiyatlarında da aynı oranlarda artış yaşanmıştır. Bu maliyetlerle çiftçilik yapmak imkansız hale gelmiş, binlerce küçük aile işletmesi kapısına kilit vurmuş, milyonlarca yurttaşımız çiftçilikten uzaklaşmıştır. AK Parti iktidarının yanlış tarım politikaları yüzünden Türk tarımı kara delik haline getirilmiştir. Buğday taban fiyatının hala açıklanmamasına tepki gösteren CHP’li Tutdere, “Çiftçilere verilen destek ödemeleri bir yıl sonra çiftçilere verildiği için verilen destekleme ödemelerinin bir kıymeti kalmıyor. Bundan dolayı çiftçiler devletten artık para desteği beklemiyor, çiftçiler devletten girdi kalemlerinde indirim istiyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz 1 litre mazot alabilmek için 1 kilogram buğday satarken bugün geldiğimiz noktada çiftçimizin 1 kilogram mazot alabilmesi için 4 kilogram fazla buğday satması gerekmektedir. TMO’nun açıkladığı alım fiyatı üretici maliyetlerinin altında kalmıştır. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borçları nisan ayında bir önceki aya göre 13.9 milyar lira artış göstererek 196.8 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 147,2 milyar liralık kısmı kamu bankalarına, 49,6 milyarlık kısmı da özel bankalara olan borçlardan kaynaklanıyor. Tarımın banka kredilerinde yılın ilk dört aylık dönemindeki toplam artış ise 29.1 milyar lira oldu” diye konuştu.

Kaynak: iha
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