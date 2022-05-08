Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, annelerin evladı için gelecek kaygısı taşımadığı, aydınlık ve demokratik Türkiye’yi inşa etmenin öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Anneler evlatlarını canından daha çok seven, her türlü fedakarlığı göstererek tüm imkansızlıklara göğüs geren, evlatlarını bin bir emekle yetiştirip bugünlere getiren fedakar insan olduğunu söyleyen Tutdere, “Anneler biz üzüldüğünde bizden daha çok üzülür, biz sevindiğimizde ise bizden daha çok sevinirler. Bizleri şefkatle büyüterek umutla geleceğe hazırlarlar. Bu sebeple kutuplaşmadan, ötekileştirmeden, yeniden gönül köprülerini kuracak; eşit, adil, demokratik bir ülke inşa ederek Türkiye’nin önünde biriken bütün sorunları çözeceğiz. Annelerin ağlamadığı, hiçbir annenin evladı için gelecek kaygısı taşımadığı, huzurlu ve mutlu bir Türkiye’yi inşa etmek öncelikli görevimiz olacaktır. Evlatları için tüm güçlüklerle mücadele eden, hayatlarını koşulsuz olarak biricik evlatlarına adayan başta aziz şehitlerimizin anneleri, bir tanecik annem ve kıymetli eşim olmak üzere yüreği annelik hisleriyle dolu tüm kadınların Anneler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

iha