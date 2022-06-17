Milletvekili Tutdere’den, 150 Yataklı Devlet Hastanesi açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesini TBMM gündemine tekrar taşıyarak hastane hakkında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, Sağlık Bakamı Koca’nın 150 Yataklı Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarına haziran ayında başlanacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, iktidara çağrıda bulundu. Tutdere ’’’’Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına haziran ayı başında başlanacağını kamuoyuna açıklanmıştı. Bugün itibarıyla haziran ayının artık ortalarına geldik, konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği gibi inşaat ihalesine ilişkin bir gelişme de olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adıyaman halkı adına Sağlık Bakanına verdiği sözleri tekrar hatırlıyorum ve buradan iktidara çağrı yapıyorum, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin İnşaatını ne zaman yapacaksınız? Adıyaman halkının sabrı kalmadı” ifadelerini kullandı.

iha