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Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 16:11
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Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İktidarın neden olduğu zor ve ağır koşullarda alın teri dökerek ekmek mücadelesi veren, katlanılmaz koşullar altında çalışarak onurlu bir yaşam mücadelesi veren tüm emekçilerimizin ve yurttaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

İşsizlik pandemi öncesine göre büyük bir artış gösterdi. Gerçek işsiz sayısı pandemi öncesine göre 1.4 milyon kişi arttı. İktidarın beceriksiz politikaları sonucunda 8 milyonu aşkın yurttaşımız umutları kırılmış bir şekilde işsizliğin pençesinde kıvranıyor.

Son yapılan asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücret ortalama ücret haline geldi, işçilerimiz büyük bir gelir kaybına uğradı. Emekçilerimizin maaşları hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında hızla eridi, yoksulluğun daha da derinleşmesine yol açtı. İktidarın yokluk ve yoksulluk politikaları sonucunda, emekçilerimiz iktidar tarafından yoksulluğa mahkûm edildi. İktidarı açlık sınırının 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 340 lira olduğu bir Türkiye ortaya çıkarttı.

İktidar zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmaya dönük ekonomi politikalarının sonucunda Türkiye’yi ucuz emek cennetine çevirdi. İşçilerimiz karın tokluğuna çalıştırıldığı gibi güvencesiz ortamda çalışmaya itildi. 15 milyon emekçi güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden alınan bilgilere göre, 2021 yılında 2 bin 170 işçi, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 347 işçimiz alınmayan önlemler yüzünden iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti.

İktidar emeğin ve emekçinin sesini duymazdan gelse de bizler onların gür sesi olmayı sürdürecek, alın terinin kutsallığını bilerek emekçilerimizin haklarını alana kadar kavgamızı sürdürecek, adil hak paylaşımı için mücadelemize devam edeceğiz.

Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin ve alın terinin karşılığının alındığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, üretenden ve üretimden yana, hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edecek, emeğin değeriyle ülkemizi büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
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