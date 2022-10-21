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Milletvekili Tutdere ve Başkan Torunoğlu biraraya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

21 Ekim 2022 Cuma 16:28
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Milletvekili Tutdere ve Başkan Torunoğlu biraraya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye İl Başkanı Burak Binzet, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu üyesi Fatin Rüştü Zorlu Turanlı da hazır bulundu.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu tarafından karşılanan Milletvekili Tutdere, ATSO’nun kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek Başkan Torunoğlu’na ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Tutdere, “Ticaret ve sanayi odası bir kentin kalkınması ve lokomotiflerin harekete geçirilmesi noktasında önemli bir kurum olma özelliğini taşırken, özellikle ticaret erbaplarının sorun ve sıkıntılarının yanı sıra Adıyaman’a katma değer katkı sağlayan firmaların önünü açma noktasında önemli görev üstlenmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işbirliği ve diyalog içerisinde olacağız. Bu anlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu’na ve meclis üyelerine hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuyorum. Umarım Adıyaman için güzel işlere imza atarlar” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ise, “Nazik ziyaretiniz nedeniyle sizlere ve parti yönetimine teşekkür ediyorum. Her sektörden, potansiyelden ve düşünce yapısından oluşan güçlü bir ekiple yola çıktık. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz birbirinden seçkin insanlardan oluşuyor. Bu şehre bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıktık. Üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında sizlerle işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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