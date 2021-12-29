banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,895.34
ALTIN
733.83
DOLAR
12.69
STERLİN
17.13
EURO
14.42

Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:12
7 Okunma
Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Zamlar ve hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İktidarın gerçekten vatandaşın sorunlarına derman olmayışı memleketi büyük bir çıkmaza koydu. Şu anda yetiştiriciler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, herkes mağdur. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkanımızın başkanlığında ülkeyi karış karış geziyoruz. Aylardır sahadayız, Türkiye’nin her tarafındayız. Türkiye’nin bütün şehirlerini geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, sorunlarını meclise taşıyoruz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak adına, mecliste de iktidara karşı çok büyük bir mücadele veriyoruz.

Adıyaman’ın Gerger’inden Gölbaşı’na kadar bütün ilçelerini ve ilçelere bağlı köylerimizi yaz boyunca gezdik. Oralarda da halkımızın bizden beklentisi var, vatandaşlarımızın bir değişim talebi var. İktidarın bu zam yağmurlarından vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, destek olduk. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" dedi.

Tutdere konuşmasında, "Halkın dertleriyle dertlenen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Onun ortaya koyduğu olağanüstü liderlik var. Bu liderlik, bu çaba ve bu gayret Türkiye yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaktır. Bizlerde onun yol arkadaşları olarak yanında olacağız. Hep beraber çalışacağız. Köyde, mahallede, kasabada, şehirde, her yerde herkes üzerine düşeni yapacak ve inşallah biz bu zor günleri atlatacağız. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sömüren, halkımızı yoksullaştıran bu iktidardan el ele vererek hep birlikte kurtulacağız. CHP’nin kadınlara, gençlere, işçilere, çiftçilere, eğitimden sağlığına çok ciddi projeleri var. Çok iyi kadrolarımız. Ekonomiden tarıma her konuda Cumhuriyet Halk Partisinde çok önemli isimler var ve halk yetki verdiğinde biz kısa süre içerisinde ülkemizi tekrar toparlayıp güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamağa Spor’dan alkışlanacak davranış
İmamağa Spor’dan alkışlanacak davranış
Adıyaman’da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı
Adıyaman’da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı
Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı
Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı
Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi
Mera yangını korkuttu
Mera yangını korkuttu
Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı
Müdür Gönen, 2021 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı
Milletvekili Fırat gazetecilerle bir araya geldi
Milletvekili Fırat gazetecilerle bir araya geldi
Samanlık yangını korkuttu
Samanlık yangını korkuttu
İlkokul öğrencilerine "Çevre yönetimi" konferansı
İlkokul öğrencilerine "Çevre yönetimi" konferansı
Adıyaman’da ulaşım ağı genişliyor
Adıyaman’da ulaşım ağı genişliyor
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı
Adıyaman’a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı
Araç egzozları EGEDES ile denetlenecek
Araç egzozları EGEDES ile denetlenecek
İkamet bahçesinin demir kapısı çalınarak götürüldü
İkamet bahçesinin demir kapısı çalınarak götürüldü
İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
İki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Jandarma ekiplerinden sahte alkol denetimi
Jandarma ekiplerinden sahte alkol denetimi
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
Adıyaman’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor: 12 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor: 12 gözaltı
Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı
Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı
Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı
Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı
Akan sular buz tuttu
Akan sular buz tuttu
Nemrut Dağı buz tuttu
Nemrut Dağı buz tuttu
Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Hristiyan vatandaşların Noel’ini kutladı
Başkan Kılınç, Hristiyan vatandaşların Noel’ini kutladı
AK Parti Adıyaman’da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor
AK Parti Adıyaman’da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor
Adıyaman FK- Bodrumspor A.Ş: 3-1
Adıyaman FK- Bodrumspor A.Ş: 3-1
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı
Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı
Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı
Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı
Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman’da ’tırpan’ operasyonu: 3 gözaltı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim