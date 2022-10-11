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Milletvekili Tutdere, tütün hastalıklarını mecliste gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün hastalıkları konusunu meclis gündemine taşıdı.

11 Ekim 2022 Salı 14:10
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Milletvekili Tutdere, tütün hastalıklarını mecliste gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün hastalıkları konusunu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, bitkisel hastalığa karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu hastalığa karşı ilgili bakanlık eliyle etkin bir mücadele yürütülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu Araştırma Önergesi ile bitkisel hastalığın bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini ifade eden Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemeler sonrası bitkisel hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla incelenen tütün bitkisi numunelerinde hastalık etmeninin ‘Tobacco etch virüs’ olduğu ilk incelemeler sonrası ifade edilmiştir. Ancak konunun önemi ve üretici sayısı nazara alındığında yerinde ve geniş bir araştırma yapılarak konunun bütün yönleriyle ele alınması gerektiği açıktır. Zira etmen olarak belirtilen virüsün 19 familyadan yaklaşık 120 türde enfeksiyon oluşturduğu yapılan araştırmalarla sabittir. Anılan hastalık tütünde beneklenme, damar açılması, koyu yeşil damar bantlaşması, mozaik ve deforme olmuş yapraklar şeklinde belirtilerle kendini göstermektedir.

Alternatifi olmadığı Tütün Üst Kurulu raporlarıyla da sabit olan tütüne ilişkin halihazırdaki yasal mevzuat ve yürürlükteki hapis cezası üreticilerimize büyük mağduriyetler yaşatmaktayken birde meydana gelen geniş çerceveli bitkisel hastalık nedeniyle aile ziraatı şeklinde sarmalık tütün üreten ve ürettiğini satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan yüz binlerce yurttaşımızın mağduriyeti katlanarak artmıştır. Hapis tehdidiyle karşı karşıya kalan, ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle mağdur olan tütün üreticileri bitkisel hastalık nedeniyle meydana gelen yüzde 50 gibi büyük bir rekolte kaybı nedeniyle de artık evlerine ekmek götüremez hale gelmişlerdir.

Bu bitkisel hastalık karşısında üretici yalnız bırakılmamalı, mücadele yolları belirlenerek etkin şekilde mücadele edilmelidir.

Başta Çelikhan ilçesi olmak üzere sarmalık tütünün yetiştirildiği bölgelerde bu konu etraflıca araştırılıp alınabilecek tedbirler belirlenmez ve etkin bir mücadele yürütülmezse gelecek yıl ve sonraki yıllarda tütün üretimi sekteye uğrayacak ve hatta üretim tamamen bitme noktasına gelecektir. Bu da bölgede yüzbinlerce insanın işinden, ekmeğinden olmasına ve yeni göç dalgalarının başlamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle bitkisel hastalığa karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi, bu hastalığa karşı ilgili bakanlık eliyle etkin bir mücadele yürütülmesi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 11.10.2022 15:16
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