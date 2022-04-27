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Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye aktardı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:27
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Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye aktardı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ziyareti sırasında sarmalık tütünde hapis cezasının kaldırılması ve tütün üreticilerinin yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere Adıyaman’daki sulama projeleri, tarımsal iskan, baraj gölü havzasında kalan köylerin iskanı, baraj projeleri ve toplulaştırma projeleri ile ilgili Bakan Kirişçi’ye bilgi verdi.

Tütün konusunda yaşanan tüm sıkıntıları gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakan Kirişçi’ye aktardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Sarmalık tütünde hapis cezasının kaldırılması başta olmak üzere tek başına içim özelliğine sahip tütün konusunda yaşanan tüm sıkıntıları, tütün üreticilerinin yaşadıkları sorunları, vergi sorunu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi Bakan Kirişçi’ye ilettim.

Koçali Barajı, Büyükçay Barajı, Gömükhan Barajı, Çetintepe Barajı, Bebek 1 ve Bebek 2 Sulama Projeleri başta olmak üzere Adıyaman’da yapımı devam eden ve yapımı planlanan sulama projelerini, ayrıca tarımsal iskan, baraj gölü havzasında kalan köylerin iskanını, Adıyamanlı hemşehrilerimizin tarımsal sulamada yaşadığı tüm sorunları aktardım. Ayrıca gerekli ödeneklerin ayrılarak sulama projelerinin bir an önce tamamlanması için destek istedim.

Adıyaman’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanan iller arasına alınması ile Adıyaman genelinde toplulaştırma bekleyen 152 bin 653 hektarlık tarım alanında yapılması gereken çalışmaların bir an önce yapılması talebinde bulundum. Adıyaman’ın tarım alanındaki tüm sorunları çözülünceye dek mücadelemizi sürdürecek, çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 27.04.2022 10:41
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