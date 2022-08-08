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Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Derneğini ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerin yaşadığı sorunları dinledi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:24
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Milletvekili Tutdere, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Derneğini ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerin yaşadığı sorunları dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında özel güvenlik görevlilerinin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, başkanlık sistemiyle birlikte büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik yaşandığının altını çizdi.

Sistem değişikliğinin şart olduğunu, sistemin değiştirilmezse daha büyük sorunların ortaya çıkacağını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın birçok sorunu var, bunlardan birisi de genç işsizlik. Adıyaman’ın genel işsizlik sorunu içerisinde özel güvenlik çalışanlarının sorunlarını da bir bütün olarak görmemiz lazım. Özel güvenlik sektörü kendi içerisinde başka sorunlar da yaşıyor. Türkiye’de işsizlik had safhada, üniversite mezunu gençlerimiz büyük bir işsizlik ve yoksulluk içerisinde. Bu işsizlik ve yoksulluğun sebebini bilmek lazım. Yaşadığımız bu yoksulluğun temel sebebi getirilen başkanlık sistemidir. Çünkü bu sistem Türkiye’de denetimi ortadan kaldırdı, kamuda israfı artırdı, kamu kaynakları çarçur edilince de maalesef gençlere ulaşacak para kalmadı. Türkiye’nin bütçesinin yüzde 10’unu zenginler alıp kendi aralarında pay ediyor, yüzde 90’ı da seyrediyor. Böylesine çarpık bir sistem ve düzenle karşı karşıyayız. Bu çarpık düzen ve sistem beraberinde de torpil düzenini getirdi, liyakati ortadan kaldırdı” dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Türkiye genelinde 1,5 milyona yakın özel güvenlik sertifikasına sahip insan var. 1,5 milyon kişi arasından istihdam edilen kişi sayısı ise 283 bin civarı. Bu kişilerin hepsi eğitimlerini almış, sertifikalarını almış, elbiselerini almış iş bekliyorlar. Ama iktidar bu sesi duymuyor, çünkü güvenlik çalışanlarını işsizler ordusunun bir üyesi olarak görüyor. Ben bu genlere iş vermek zorundayım, benim görevim işsizliği önlemek olarak görmüyor. Durum böyle diye siz sahipsiz değilsiniz, sesiniz olacağız ve bu sorunun aşılması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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