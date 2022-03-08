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Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mart 2022 Salı 16:22
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Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, bir zamanlar kadına verdiği haklar ile birçok dünya ülkesinin önünde yer alan Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadının katledildiği, çalışma hayatının dışına itildiğini ve toplumda yok sayıldığına dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaptıkları fedakarlıkla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınına birçok dünya ülkesinin önünde haklar tanınmış, dünyaya örnek teşkil edecek döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen bu haklar cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biridir.

İktidar son 20 yılda kadın haklarını yok saymakta, kadınların tüm kazanımlarına göz dikmektedir. İktidar kadınları koruyan yasalara, sözleşmelere savaş açmakta şiddet mağduru kadınları korumayarak cinayetlere adeta davetiye çıkarmaktadır.

Ülkemizde 2021 yılında 280 kadın katledildi. Başta seçim bölgem olan Adıyaman olmak üzere, tüm Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde büyük bir artış meydana geldi. Adıyaman’da 8 Mart’ın arifesinde bir kadın daha hayattan koparıldı. Türkiye, her gün bir kadının yaşamdan koparıldığı, kadınlar için şiddetin gündelik olduğu bir ülke haline döndü. İyi hal indirimi, takdir indirimi altında cezasızlık kültürü, tacizciyi, saldırganı koruyup, mağduru yok sayan bir hukuk sistemiyle kadına yönelik şiddet önlenemez. Bugün geldiğimiz noktada ise kadınları evlere hapsetmeyi isteyen, kadınların emeğini yok sayarak iş hayatından soyutlayan, kadınların kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kararmış ve içi boş zihniyeti omuz omuza verdiğimiz mücadeleyle yeneceğiz. Kadınların eşitlik ve özgürlükten yana attıkları örgütlü hak mücadelesi, attıkları sağlam ve cesur adımlar yürüdüğümüz zorlu yolları aydınlatmakta, umutlarımızı artırmaktadır. Kadınların toplumumuzda hak ettikleri yerlere geldiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye’ye umuduyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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