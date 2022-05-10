Galeriler Yazarlar
Adıyaman 23
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.490,17
ALTIN
902,93
DOLAR
15,25
STERLİN
18,82
EURO
16,09

Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan problemleri yaşayan köylerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulunan köy muhtarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar ile görüştü.

10 Mayıs 2022 Salı 16:41
5 Okunma
Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan problemleri yaşayan köylerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulunan köy muhtarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar ile görüştü.

İskan ve yol sorunuyla ilgili olarak Adıyaman Valisiyle görüşen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu sorunların ciddi bir mağduriyet yaşattığını dile getirdi. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşların mağduriyetlerini dile getirdiklerini ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Tutdere, “Göl havzasında bulunan Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri bekledikleri kamulaştırma işlemleri bir türlü yapılamadı. Köylerin çözülemeyen tarımsal iskan ve kamulaştırma işlemleri başta olmak üzere her şeyi ile yılan hikayesine dönen bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük bir çoğunluğu el emeğiyle ortaya çıkarılan bu arazilerin bir an evvel kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hak sahiplerine haklarının ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar yetersiz ödenekler ayrılan ve ağır aksak ilerleyen Koçali Barajı projesinin tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin ayrılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde ne baraj bitirilebilir ne de köylülerimizin mağduriyetine neden olan kamulaştırma ve iskan sorunları çözüme kavuşturulabilir” dedi.

Adıyaman Merkeze bağlı Uzun köyün yol sorununun yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulmadığını da dile getiren Milletvekili Tutdere, “Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı Uzun köy il merkezine sadece 33 kilometre mesafededir. Yıllar geçti, hükumetler değişti, valiler değişti ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi. Uzun köyü merkeze bağlayan yol vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Uzun köyün yol ve köprü sorununun çözülmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın beklentisi de talepleri de bu yöndedir” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
Adıyaman’da UYAFA seçmeleri tamamlandı
Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması
Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması
Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Adıyaman’da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman’da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
Adıyaman Belediyesinde yangın tatbikatı
Okullara spor ve müzik aleti desteği
Okullara spor ve müzik aleti desteği
Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor
Daha temiz bir Adıyaman için çalışmalar devam ediyor
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Engelliler Haftası mesajı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Engelliler Haftası mesajı
Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi
Hava almak için evden çıktı, 2 gündür geri dönmedi
Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı
Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı
Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı
Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı
Çölyak hastaları piknikte buluştu
Çölyak hastaları piknikte buluştu
Başkan Bozkurt: “Partimize ilgi her gecen gün artıyor”
Başkan Bozkurt: “Partimize ilgi her gecen gün artıyor”
Kent Parkta bahar bakımı
Kent Parkta bahar bakımı
Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi
Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi
Adıyaman’da günü birlik evler denetlendi
Adıyaman’da günü birlik evler denetlendi
Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı
Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı
Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da, traktör devrildi: 1 yaralı
Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”
Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”
Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
Adıyaman’da Trafik Haftası etkinlikleri
Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına alındı
Havalimanında bulunan yavru sansar tedavi altına alındı
Sel suları meyve ağaçlarını vurdu
Sel suları meyve ağaçlarını vurdu
Adıyaman’da iş yerine saldırı
Adıyaman’da iş yerine saldırı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim