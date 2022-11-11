Milletvekili Tutdere: İçme suyunu kuyulardan sondajla sağlayan köyler suya hasret

Asgari Ücretle 2002 Yılında 7 Adet Çeyrek Altın Alabilirken 2022 Yılında 3 Adet Çeyrek Altın Alabiliyor

Maaşlara yapılan zamların vatandaşın cebine girmeden eridiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Asgari ücrete yüzde 95 oranında zam yaptığınızı, memur emeklilerine yüzde 85, BAĞ-KUR- SSK emeklilerine yüzde 78’e varan zamlar yaptığınızı söylediniz. İktidar olarak sürekli 2002 ile 2022 yıllarını kıyaslıyorsunuz. Ben de yapmış olduğumuz bu zamları asgari ücret üzerinden kıyaslamak istiyorum. 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken çeyrek altın 27 liraydı ve vatandaşımız asgari ücretle 7 adet çeyrek altın alabiliyordu. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira, çeyrek altın 1.700 lira. Vatandaşımız asgari ücretle şu anda sadece 3 adet çeyrek altın alabiliyor. 2002 yılında yıllık TÜFE yüzde 29.8, 2022 yılında yüzde 85.51. Sizin yapmış olduğunuz zamlar vatandaşın cebine girmeden eriyor, bitiyor.” dedi.

Verdiğiniz Bu Paraları Ya Birileri Hortumluyor Ya da Enflasyon Canavarı Yutuyor

Verilen desteklerin, yapılan maaş artışlarının vatandaşın yoksunluğunu ve işsizliğini ortadan kaldırmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Dolayısıyla sizin sunmuş olduğunuz ekonomi modeli iflas etmiş durumda. Esnafa, çiftçiye destek verdiğinizi söylüyorsunuz, büyük büyük rakamlar söylüyorsunuz fakat sahada bunun yansıması yok. Bu paraları ya birileri hortumluyor ya da enflasyon canavarı yutuyor. Vatandaş zamlarınızın altında inim inim inliyor. Sizin vermiş olduğunuz bu destekler, yapmış olduğunuz bu artışlar kesinlikle vatandaşın yoksunluğunu, işsizliğini ortadan kaldırmıyor. Vatandaş sizden çözüm bekliyor. Çözüm için ne yapacaksınız? Bu bütçeden vatandaşa ne kadar pay vereceksiniz? Millet bunu bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümet Yurttaşınıza Bir Bardak Su Dahi Veremiyorsanız Size Yazıklar Olsun

Köylere gelen fahiş elektrik bedellerine tepki göstererek iktidara eleştirilerde bulunan Tutdere, “Sabahki konuşmanızda doğalgaza yüzde 80, elektriğe yüzde 50 sübvansiyon sağladık dediniz. Çok önemli bir şey söylüyorum, bunu dikkate almanızı istiyorum. Anadolu'da içme suyunu kuyulardan sondajda sağlayan köyler suya hasret. Yüksek elektrik fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız artık faturalarını ödeyemiyor. Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Alidam köyü 210 hane, elektrik faturaları 50 bin 929 lira gelmiş. Muhtar, ‘Ben bunu nasıl ödeyeceğim, köylüyle karşı karşıya geliyorum, sürekli aylığımın üzerine koyuyorum ancak ödeyemiyorum.’ diyor. Anadolu'nun birçok köyünde su koladan, sütten daha pahalı. Sayın bakan bunu özellikle not almanızı istiyoruz ve bu konuda köylülerin desteklenmesi lazım. İçme suyu en temel insan hakkıdır. Eğer hükümet olarak siz yurttaşınıza bir bardak su dahi veremiyorsanız, ülkeyi bu ayıptan kurtaramıyorsanız size yazıklar olsun diyorum.” dedi.

Bu mu Sizin Uçurduğunuz Türkiye?

Konu hakkında acil çalışma yapılması gerektiğini vurgulana Milletvekili Tutdere, “Bu büyük bir travma ve köylülerimiz sizden bu konuda acilen çözüm bekliyor. Valiliklere veya mahalli idarelere aktaracağınız destekle buralara güneş panelleri kurulabilir. Adıyaman'da valilik muhtarlara gerçekten çok komik bir çözüm önerisi getirmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köylüye diyor ki, ‘GES için yarısını siz verin, yarısını ben veririm.’ Bu mu sizin uçurduğunuz Türkiye? Bu mu G-20’de olduğunu iddia ettiğiniz Türkiye’nin hali? Bu işi mutlaka çözmenizi bekliyoruz. Anadolu'nun dört bir yanındaki yurttaşlarımız bu konuda sizden çözüm bekliyorlar. Lütfen bu konuyu ciddiye alalım ve konunun üzerinde duralım.” dedi.

Sarmalık Kıyılmış Tütünün Vergisini İndirmek Yerine Vergisine Bindirdiniz

Yerli tütündeki vergilendirme oranındaki adaletsizliğe dikkat çekerek vergi oranlarının düşürülmesi konusunda iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem olan Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok bölgesinde sarmalık tütün meselesi var ve bu mesele uzun süredir iktidarınızın gündeminde. Fakat siz sürekli cezaları ve vergileri artırarak gündemimizde tutuyorsunuz. Oysaki sizden önceki bakanlar özellikle sarmalık tütünde vergileri düşüreceklerini söylemişlerdi. AKP olarak siz üretici kooperatiflerine ilişkin düzenleme yaptınız, yönetmelik çıkardınız. Siz yerli tütünü ve yabancı tütünü aynı kefede değerlendirdiniz ancak şu an kooperatifler ve üretici birlikleri bu ağır vergi yükünün altından kalkamıyorlar. Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal vergiyi düşüreceğiz demişti, Cumhurbaşkanı 27 Mayıs 2022 tarihinde yüzde 40 olan ÖTV’yi yüzde 55’e çıkardı. Siz indireceğinize bindirdiniz Sayın Bakan. Başta Adıyaman olmak üzere Adıyaman’da ve tüm Türkiye'de üreticiler bu konuda vergi indirimi bekliyor, özellikle de milli ve yerli olan tek başına içim özelliğine sahip tütündeki vergiyi indirmenizi bekliyor. Avrupa ülkelerinde ÖTV yüzde 11 ile yüzde 18 aralığında fakat Türkiye’de şu anda ÖTV+KDV yüzde 78 bandında.” ifadelerini kullandı.

Atama Bekleyen Gençlerimize Bütçeden Kaynak Ayıracak Mısınız?

Milletvekili Tutdere ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun faturalarını ödeyemeyen yurttaşların yaşadıkları mağduriyetine dikkat çekmek için başlattığı eylem sonrası kaç abonenin faturasını ödediniz? Tek başına içim özelliğine sahip yerli sarmalık tütündeki vergileri indirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bakanlığınızın çalışması var mı? Sayısı 80 bine varan köy korucuları enflasyon karşısında çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Köy korucularının maaşında bir artış düşünüyor musunuz? EYT kapsamında kaç kişinin emekli olma durumu söz konusudur? Sağlık’ta, Eğitim’de ve Adalet’te atama bekleyen milyonlarca gencimiz var. Atama bekleyen bu gençlerimizin atamaları için bütçeden kaynak ayıracak mısınız?” sorularını yöneltti.



Kaynak:PHA