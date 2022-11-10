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Milletvekili Tutdere: Her yere var, Adıyaman’a gelince yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, başta deprem konutları olmak üzere Adıyaman’daki tarımsal iskân, kentsel dönüşüm ve OSB koku sorununa dikkat çekti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2022 Perşembe 11:23
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Milletvekili Tutdere: Her yere var, Adıyaman’a gelince yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman’da yaşanan sorunları tek tek sıralayan Milletvekili Tutdere, Bakan Kurum’dan sorunların çözümünü talep etti.

Uzun Boylu Bakan, Adıyamanlı Annelerin Sesini Duyun

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala konteynerde yaşayan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Adıyaman 2017, 2018 ve 2020 yıllarında 3 tane deprem geçirdi, bu depremlerin üzerinden de yıllar geçmiş olmasına rağmen Adıyaman’da yaralar hala sarılmadı, vatandaşlarımızın mağduriyeti devam ediyor. Adıyaman Merkez, Samsat, Kâhta, Sincik ve Gerger ilçeleri ile köylerinde toplam 480 adet köy evi; Samsat ilçesi Yenisamsat ve Görentaş Mahallerinde 131 adet konut inşaatı ve çevre düzenlemesi; Adıyaman Merkez, Samsat ve Kâhta ilçe merkezleri ile köylerinde 1.Etap 230 adet köy ile 40 adet ahır inşaatı ve altyapı işi; Adıyaman Merkez Samsat ve Kâhta ilçe merkezleri ve köylerinde 2.Etap 220 adet köy evi, 60 adet ahır inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme işi bugüne kadar yapılmadı. Uzun boylu Bakan, Adıyamanlı anneler, çocuklar onların sesini duymanızı bekliyor. İnsanlar beş yıldır konteynerde yaşıyor, bu sesi artık duyun ve bu mağduriyeti bir an evvel giderin. Sayın Bakan, Adıyamanlılar bunu hak etmiyor. Her yere var, Adıyaman'a gelince yok.” dedi.

Tarımsal İskân ve Kentsel Dönüşüm Mağduriyetleri Giderilsin

Baraj Gölü Havzası’nda kalıp tarımsal iskân sorunu çözülemeyen vatandaşların sorunlarını tekrar Bakan Kurum’a ileten Milletvekili Tutdere, “Koçali Barajı Göl Havzası içerisinde bulunan köylerimiz var. Bu köylerimizin tarımsal iskândan kaynaklı talepleri yıllardır biz burada dile getiriyoruz bir türlü yapılmadı ve herhangi bir adım atılmadı. Bu konuda büyük bir mağduriyet var ve bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’daki kentsel dönüşüm mağduriyetlerini de dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Merkez’e bağlı Mara ve Musalla mahallelerimizde kentsel dönüşüm projelerinde ihaleler de yapıldı ama bir türlü bitirilmedi. İnşaatların bir an önce bitirilmesini bütün Adıyamanlı hemşerilerimiz bekliyorlar. İkinci bir deprem olmadan vatandaşlar mağdur olmadan bu işi bir an evvel çözüm. Sabahtan beri yaptığınız binaları, inşaatları sayıyorsunuz ama bizim memleketimizde bugüne kadar hiçbir yapmadınız, yaptıklarınızda da eksikler çok fazla.” dedi.

OSB’de Koruduğunuz Birileri Mi Var?

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan koku sorununu daha önce de TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, konuyu bir kez daha Bakan Kurum’a ileterek, “Adıyaman'ın büyük bir kısmını olumsuz etkileyen bir sorun var. Defalarca size soru önergesi de verdik. Organize Sanayi Bölgesi’nin katı atık tesisi yetersiz çalıştığı için Adıyaman'ın büyük bir kısmında kimyasal silah atılmış gibi büyük bir koku var. Çocuklar gece yarıları kokudan dolayı uykularından uyanıyorlar. Millet kokudan rahatsız, bölgedeki vatandaşlar kokudan dolayı evini satmak zorunda kalıyor. Bu organizede koruduğumuz birileri mi var? Bu meseleyi neden bir türlü çözemediniz?  Sembolik para cezaları kesiyorsunuz, koku devam ediyor devam ettiği içinde mağduriyet devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Arıtılmadan Deşarj Edilen Kanalizasyon Suları Atatürk Barajı İçin Tehdit Oluşturuyor

Atatürk Barajı’ndaki tehlikeye dikkat çekerek konu hakkında Bakan Kurum’a tedbir alınması çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Atatürk Barajı’na ev sahipliği yapıyor. Atatürk Barajı kirleniyor. Çevredeki yerleşim yerlerinin kanalizasyonlarının bir kısmı arıtılmadan baraja deşarj ediliyor, bu baraj için büyük bir tehdit, bu konuda gerekli tedbirleri alın. Ayrıca Cengiz Holding’e ait kirli su havuzları var. Bu kirli su havuzları Koçali Barajı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda gerekli tedbirleri almanızı bekliyoruz.  Adıyaman birinci derece deprem bölgesi, fay hattında her gün büyük sarsıntılar oluyor. Bu konuda Gölbaşı başta olmak üzere bölgede tedbir almanızı talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.


Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 10.11.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Tutdere: Her Yere VarAdıyamana Gelince Yok
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