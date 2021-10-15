Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Gerger’de yaşanan içme suyu sıkıntısını gündeme getirdi.

Milletvekili Tutdere, mecliste yaptığı konuşmasında, uzun yıllardır ulaşım sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Gerger halkının su kuyularının kuruması nedeniyle bu kez de içme suyu sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ımızın Gerger ilçesinde, ilçeye içme suyu sağlayan kuyuların kuruması nedeniyle suları akmıyor, Atatürk Barajının kıyısındaki ilçe susuz. Uzun yıllardır ulaşım nedeniyle mağduriyet yaşayan Gerger halkı, bu kez de içme suyu sorunu nedeniyle mağdur durumdadır. Gerger halkı zamlar nedeniyle mağdur, Gerger halkı ulaşım nedeniyle mağdur, Gerger halkı susuzluk nedeniyle mağdur.

Buradan Gerger halkı adına cumhurbaşkanına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve Adıyaman Valiliğine çağrıda bulunuyorum. Gerger ilçemizin içme suyu sorununu çözmek için gerekli tedbirleri acilen alın. Gerger halkının çektiği bu çileyi bir an evvel sonlandırın” diye konuştu.

iha