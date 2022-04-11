Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.443,86
ALTIN
920,65
DOLAR
14,70
STERLİN
19,16
EURO
16,01

Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kömür Beldesine açılması planlanan maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşları ziyaret etti.

11 Nisan 2022 Pazartesi 17:31
2 Okunma
Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kömür Beldesine açılması planlanan maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşları ziyaret etti.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesindeki maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmanın durdurulması için Adıyaman Valiliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çağrıda bulundu. Mermer ocağının bölgeye vereceği zarar ve tahribatın önüne geçmek için Kömür halkının kararlı bir şekilde yurttaşlık görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Kömür Beldemizin Serintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hem Serintepe’nin hem de bütün Kömür halkının mera olarak kullandığı ve şu anda da mermer ocağının açılması için ruhsatlandırılan bölgedeyiz. Yöre halkı üç gündür burada açılmak istenen mermer ocağına karşı tepkilerini dile getiriyor. Mermer ocağının mera alanlarına buradaki yeraltı sularına, kömür ovasında onlarca hayvana, böceğe, çiçeğe ve binlerce insana can veren Kömür çeşmesine vereceği zararların ve tahribatın önüne geçmek için kararlı bir şekilde yurttaşlık görevlerini yapıyorlar. Evde çocuklarını, ahırda hayvanlarını bırakarak üç gündür burada onur mücadelesi veriyorlar. Buradan, yerleşim yerlerini ve buradaki insanların yaşam alanlarını görmeden masa başında ÇED raporu hazırlayan ve buraya ruhsat veren o yetkililere bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sizin masa başında hazırladığınız ÇED raporları ve verdiğiniz ruhsatlar yöre halkımızı mağdur ediyor. Sizin hukuka aykırı bir şekilde, birtakım müteahhitleri zengin etmek için vermiş olduğunuz ruhsatlar insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ediyor. İnsanların artık yaşayacak, nefes alacak yerleri kalmadı. İnsanlar yerini yurdunu terk edip bu topraklardan uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Bundan dolayı bu insanların sesini duyun. Biz kimsenin bu bölgede veya bir başka bölgede ticaret yapmasına karşı değiliz. Devletin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını değerlendirilmesinden rahatsız da değiliz, biz de tarafsız bu işlere. Fakat bu işler yapılırken müteahhit firmalar gerekli yerlerden izin belgelerini talep ederlerken bölgenin sosyolojik dengesini gözetmek zorundadırlar. Eğer yapılan iş sosyal çevreyi rahatsız ediyorsa, yapılan işin anlamı kalmamaktadır. Adıyaman’ın gelir kaynağı tütüncülüktü, tütün yok edildi. Biz Kömür halkının yanınızdayız ve sesimizi sonuna kadar duyuracağız. Haklılığımızı bütün kamuoyuna ve meclis gündemine taşımayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı
Sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı
Adıyaman’da kornea nakillerine başlandı
Adıyaman’da kornea nakillerine başlandı
Kahta’daki Ramazan etkinliğine büyük ilgi
Kahta’daki Ramazan etkinliğine büyük ilgi
Polislerle iftarda buluştu
Polislerle iftarda buluştu
Adıyaman’daki GES sorunu Tancan’a iletildi
Adıyaman’daki GES sorunu Tancan’a iletildi
Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar
Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar
Başkan Dağtekin sahurda gazetecilerle bir araya geldi
Başkan Dağtekin sahurda gazetecilerle bir araya geldi
Alacak verecek kavgasına polis müdahale etti
Alacak verecek kavgasına polis müdahale etti
Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma
Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma
Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi
Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi
Milletvekili Aydın, Polis Haftasını kutladı
Milletvekili Aydın, Polis Haftasını kutladı
Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı
Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı
TÜGVA’dan Ramazarn etkinliği
TÜGVA’dan Ramazarn etkinliği
Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı
Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi
Naze Bedir Metiner Anaokulu’nda Ramazan Şenliği düzenlendi
Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Vali Çuhadar’dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı
Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Üniversitede student talks etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Öğretmenevinin protokolü imzalandı
Öğretmenevinin protokolü imzalandı
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti
Milletvekili Aydın, eğitime yaptıkları yatırımlardan bahsetti
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor
AK Parti heyeti vatandaşların iftar sofrasına misafir oluyor
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Adıyaman’da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Milletvekili Tutdere mermer ocağının kapatılmasını istedi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim