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Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, dolu afetinin yaşandığı Besni ilçesinde incelemelerde bulundu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:44
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Milletvekili Tutdere: “Dolu afetinden dolayı ağaçlarda dal, ekinlerde başak kalmadı”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, dolu afetinin yaşandığı Besni ilçesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tutdere, dolu yağışından dolayı büyük zararların meydana geldiği Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük Beldesi ile Kurugöl ve Kargalı köylerini ziyaret ederek tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Fıstık ağaçlarının bu yıl ürün yılı olduğunun altını çizerek üreticilerin büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bu bölge fıstık ağaçlarıyla kaplı bir bölge. Burada yaşayan binlerce yurttaşımızın tek gelir kaynağı bu fıstık ağaçlarında yetişen fıstıklar. Fıstık ağaçları bir yıl ürün verir, bir yıl ürün vermez. Bu yıl ürün yılıydı ancak bir dolu felaketi yaşandı ve çiftçilerimiz şu anda bu durumdan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yaşanan felaketten dolayı yetişmekte olan fıstıklar ve fıstık ağaçları büyük zarar görmüş durumda. Köylülerden aldığımız bilgiye göre en az üç yıl aldığı zarardan dolayı bu ağaçlardan bir gelir elde etme imkanı kalmamış” dedi.

Çiftçilerin zararının tam olarak karşılanması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Köylülerimiz, çiftçilerimiz bu süreçte ağaçların bakımını yapmak zorundalar ancak bu üç yıllık süreçte ürün alamayacaklar. Bu boyutuyla olaya baktığımızda olayın vahameti daha da artıyor. Üç yıl boyunca binlerce vatandaşımız burada ekmeksiz kalacak, aşsız kalacak. Ondan dolayı buradan yetkililere, Adıyaman Valiliğimize, Besni Kaymakamlığı’na özellikle de Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz. Sadece görüntü vermek için değil, tarımla ilgili bütün ekipleri sahaya çıkarın. Köylere gelin, hasar tespitlerini yerinde yapın. Hasar tespitlerini yaparken üç yıllık ürün bedellerini de nazara alarak ona göre bir hesaplama yapın. Sadece göz boyamak için çiftçimize birtakım ufak teselliler ile tespit yapmanız doğru olmayacaktır. Burada çiftçilerimizin zararının tam olarak karşılaması lazım, devlet tam da bu dönemler için lazım. Biz buradan söz veriyoruz. Çiftçilerimiz hakkını alıncaya, bu mağduriyeti giderilinceye, zarar ziyanı karşılaşıncaya kadar fıstık üreticisinin, Besni Ovası’ndaki çiftçilerimizin sesi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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