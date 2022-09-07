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Milletvekili Tutdere, Besni’nin köylerini gezdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Besni ilçesine bağlı köyleri gezerek burada bulunan köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 10:53
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Milletvekili Tutdere, Besni’nin köylerini gezdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Besni ilçesine bağlı köyleri gezerek burada bulunan köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Besni’ye bağlı köyleri tek tek gezen Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet Tanrıverdi, Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve parti üyeleri eşlik etti.

Besni ilçesine bağlı Atmalı, Çamlıca, Aşağıçöplü, Kızılhisar, Güneykaş, Akpınar, Burunçayır, Kızılpınar, Beşkoz, Dörtyol, Geçitli, Beşyol, Topkapı, Çanakçı, Sayören, Ören, Kızılin, Bahri, Kesecik ve Alişar köylerini ziyaret eden Milletvekili Tutdere, köylülerin sorunlarını tek tek not alarak sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Besni’deki birçok köyü birbirine bağlayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle her yıl onlarca kazanın meydana geldiği Çanakçı Köprüsüyle ilgili konuşan Milletvekili Tutdere, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında burada büyük bir mağduriyetin yaşandığını gördük. Besni ilçe merkezini birçok köye bağlayan ve Sofraz Çayı üzerinde bulunan Çanakçı Köprüsü’nün durumu gerçekten içler acısı. Şu anda bu köprünün üzerinden bir araç bile geçemiyor. Bu yol ve köprü fiziki koşullar anlamında ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş. Köylüler ve muhtarlar her yıl burada çeşitli kazaların meydana geldiğini, bu yolun ve köprünün artık kullanılamaz hale geldiğini ilettiler.

Bütün siyasetini yaptığı yollar üzerine kuran ve yaptığı yollarla övünen AK Parti iktidarına Çanakçı Köprüsü üzerinden sesleniyoruz, Çanakçı köprüsünün halini sizler de görün. Besni’ye yapacağınız ilk ziyarette bu köprüyü yerinde ziyaret edin. Biz iktidara, Adıyaman Valiliği’ne ve Besni Kaymakamlığı’na da çağrı yapıyoruz. Bu köprüden bir araç bile geçmekte zorlanıyor, çok ciddi tehlike arz ediyor” dedi.

Türkiye’nin her yerinde sorunların aynı olduğuna da dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı’nda farklı görüşlere sahip liderler var. Bu liderler neden bir araya geldi? Herkes şunu görüyor, uçak aşağı doğru burnunu indirmiş ve çakılmak üzere. Eğer biz bu düşüşü önleyemezsek çakılacağız ve hepimiz imha olacağız. Biz bundan dolayı bir araya geldik ve millet ittifakında yer alan partiler olarak büyük bir birliktelik içerisindeyiz. Türkiye’yi adım adım geziyoruz ve gittiğimiz her yerde sorun var. Sorun Erzurum’da da var, Malatya’da da var, Manisa’da da var, Adıyaman’da da var. Bu köyün sorunu neyse bu sorunlar Türkiye’nin her yerinde var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisine Adıyaman’ın tüm sorunlarını taşıyoruz. Vekiliniz olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı ve gayreti gösteriyoruz. Bugün sizden aldığımız bu mesaj ve şikayetleri de 1 Ekim’de TBMM’ye taşıyarak çözümü için yakından takipçisi olacağız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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