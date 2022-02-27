Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberindeki heyetle birlilte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde, CHP İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yönetimi ile birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, huzur ve barış şehri Adıyaman’ın unvanına yakışır biçimde herkese eşit şekilde götürülen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Adıyaman ve belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

iha