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Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da son günlerde artan intihar vakalarıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

14 Aralık 2021 Salı 09:21
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Milletvekili Tutdere artan intihar vakalarına dikkat çekti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da son günlerde artan intihar vakalarıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da artış gösteren intihar vakalarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması, halk sağlığı sorunu haline gelen intihar vakalarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Adıyaman’da son günlerde artan intihar olaylarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “4 Kasım’da bir yurttaşımız kafasına tabancayla ateş ederek; 16 Kasım’da 3 çocuk annesi bir yurttaşımız kendisini evinin banyosuna asarak; 1 Aralık’ta bir yurttaşımız ilaç içerek intihar ederek yaşamına son vermiş, 7 Aralık tarihinde 1 yurttaşımız kendisini binadan atarak hayatına son verdi. 2 Aralık’ta bir yurttaşımız ise ‘Evime ekmek alamıyorum’ diyerek intihar girişiminde bulunmuştur. Bu tablo maalesef yurttaşlarımızın ne kadar büyük bir çıkmazda olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı araştırma komisyonunun kurulması ve konunun araştırılması hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakalarında artış meydana geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “2018 yılından beri kendini gösteren ve gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz sebebiyle ölümle sonuçlanan intihar vakalarında ciddi bir artış söz konusudur. Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakaları meydana gelmekte, vatandaşlarımız geçinemedikleri için canlarına kıymaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da gerçekleşen intihar vakalarının çoğunun ekonomik temelli olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “Ekonomik kriz hali yurttaşlarımızın psikolojilerini bozmakta intihara sürüklemektedir. İntihar olayları ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Böylesi büyük bir halk sağlığı sorununu görmezden gelemeyiz. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz bu halk sağlığı sorununun başlıca tetikleyici sebeplerindendir. Bu önemli halk sağlığı sorununun araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 14.12.2021 09:28
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