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Milletvekili Tutdere: “Adıyaman-Çelikhan yolunun çilesi bitsin”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman-Çelikhan yolunu tekrar meclis gündemine taşıyarak, “Çelikhanlıların yol çilesine son verin” dedi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:07
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Milletvekili Tutdere: “Adıyaman-Çelikhan yolunun çilesi bitsin”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman-Çelikhan yolunu tekrar meclis gündemine taşıyarak, “Çelikhanlıların yol çilesine son verin” dedi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman-Çelikhan yolunun seçimden seçime hatırlandığını fakat yolun bir türlü hayata geçirilemediğini ve sorunun görmezden gelindiğini ifade etti.

Milletvekili Tutdere, iktidarının seçim dönemlerinde Adıyaman-Çelikhan yolu için defalarca söz verdiğinin altını çizerek seçimlerden sonra bu sözünü unuttuğunu dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman-Çelikhan yolu yıllardır kaderine terk edilmiş durumda. İktidar bugüne kadar defalarca söz verdi ancak bugüne kadar bu sözünü yerine getirmedi, sorunu görmezden geldi. Her yıl, ölümlü ve maddi hasarlı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Çelikhan yolu yapılmayı bekliyor. Yolun yetersizliği nedeniyle Adıyamanlı mağdur, Çelikhanlı mağdur, bu yolda yolculuk yapan tüm yurttaşlarımız mağdur. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum: Çelikhanlının tütününü yasakladınız, adliyesini kapattınız, yatılı okulunu kapattınız bari Çelikhanlının yolunu yapın, bu yol çilesine son verin” şeklinde konuştu.

Kaynak: iha
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