Milletvekili Türkkan’a şehit ailelerinden tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

Başkanı Hacı Erdengi, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin Bingölde verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfür tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi adlediyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Erdengi, “Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz.

Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz.

Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan’ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” dedi.

iha