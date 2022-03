Milletvekili Toprak, Amerika ve Almanya temaslarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili, yüz yüze diploması zirvesi çerçevesindeki yurt dışı temaslarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’nın yurt dışından sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Amerika ve Almanya’da parlamento üyeleri, Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek ticari ekonomik işbirliğinin artırılması, devletlerarası çözüm vizyonunun muhafazası konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile birlikte ilk olarak Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi lideri Alihan Lachinov ile görüşen Toprak, ardından New York, Boston ve Florida, Kaliforniya, Türk STK temsilcileri ile bir araya gelerek yurt dışında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Milletvekili Toprak, buradaki Türk vatandaşlara siyasal katılım oranı ve seçim sistemine yönelik istatistiki verileri paylaştı.

Milletvekili Toprak, Amerika’da yaşayan Türk toplumunun sorunları ve onların çözüm önerilerini dinledikten sonra Amerika’da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının işletmelerini ziyaret etti.

Almanya temasları hakkında değerlendirmede bulunan Toprak, yoğun bir parlamenter diploması trafiği yürüttüklerini hatırlatarak, Türkiye AB ilişkilerinde ileriye yönelik geniş bir çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Almanya’da 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığına işaret eden Toprak, “Almanya’da yaşayan her bir vatandaşımızı, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin temsilcisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda kendine hayat kuran, iş kuran, geleceğini yine burada gören vatandaşlarımızın temel sorunlarını, siyasetten ticarete, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her konuyu masada ele aldık. Buradaki vatandaşlarımızın faaliyetlerini güçlü bir şekilde destekledik. İnşallah yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sıkıntılarını gidecek adımları atarak bir takım uluslararası sözleşmelere ilişkin kararlar aldık. Almanya ile bölgesel iş konularda yakın iş birliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Biz tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa’da ev sahibiyiz. Almanya’ya farklı sektörlerde katkı veren iş insanlarımız anavatan ile bağını koparmadan gerçekten büyük başarılara imza atıyor. Bu durum da bizim için gurur meselesidir. Her zaman ve her zeminde yurt dışındaki vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde yanlarında duracağız” diye konuştu.

