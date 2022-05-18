Milletvekili Fırat’tan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “19 Mayıs 1999 Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca ve ‘Kurtuluş’a dönüştüğü tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı bu günün, aynı zamanda, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet edilmiştir ve ülkemizin geleceği, kendini her anlamda çok iyi yetiştirmiş gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Gençlerimize güveniyor, 103 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini layıkıyla geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı yürekten kutluyor, bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

iha