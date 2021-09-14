Milletvekili Fırat’a Tut ilçesinde yoğun ilgi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tut ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tut ilçesini ziyaret eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Fırat, ilk olarak parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Milletvekili Fırat, burada partililer ile sohbet ederek, yapılan hizmetler ve ilçenin eksikliklerini konuştu.

Daha sonra çarşı merkezinde gezen ve esnafları ziyaret eden Milletvekili Fırat’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fırat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek, bunları not aldı. Fırat, AK Parti iktidarının 20 yılda çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, bu hizmeti ayrım yapmadan yapmaya devam edeceklerini söyledi.

iha