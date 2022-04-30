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Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 20:54
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Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ahmet Aydın, emek ve dayanışma, medeniyet tasavvurumuzda da emekle özdeşleşen ‘alınteri’ çok kutsal kabul edilmiş, emeğin sahibi işçilerin her daim, her türlü saygıyı ve desteği fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Aydın, “Emekçinin ve emeğin gerçek sahibinin alnının teri kurumadan hakkı olanı almasını esas alan bir hayat düsturu ile her bir emekçimizin, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hakkını en makul şekilde alması en büyük idealimizdir.

1 Mayıs’ı ‘Emek ve Dayanışma Günü’ ilan ederek, resmi tatil olarak belirlenmesini sağlayan iktidarımız, emekçilerimizin ücret, çalışma koşulları ve diğer sosyal haklar konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmekte ve gereği için elinden gelen gayreti sarf etmektedir.

Bu yüzdendir ki; bütün çalışanlarımızın, emekçilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum” dedi.

Kaynak: iha
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