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Milletvekili Aydın’dan farklı seviyeli kavşak açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, il merkezinde bulunan hastane kavşağı yapımına başlanılacağını duyurdu.

18 Kasım 2021 Perşembe 17:10
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Milletvekili Aydın’dan farklı seviyeli kavşak açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, il merkezinde bulunan hastane kavşağı yapımına başlanılacağını duyurdu.

Milletvekili Ahmet Aydın, 75 milyon 222 bin TL sözleşme bedeli ile ilgili firma tarafından farklı seviyeli kavşak yapımı ve Çelikhan ilçe bağlantı yolunun yapım çalışmalarına başlanılacağını duyurdu.

Milletvekili Aydın, “Her geçen gün gelişen ve büyüyen Adıyaman’ımızın trafik ve ulaşım altyapısı alanında da oluşan ihtiyaçlarını karşılamak için gayretlerimiz devam etmektedir. Hemşehrilerimizin akıcı, güvenlikli, konforlu ve muntazam bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlarla, şehrimizin hem altyapı hem üstyapı manasında modern bir görünüme kavuşacak olması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Bilindiği üzere, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı ve Çelikhan bağlantı yolu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminali bağlantısının olduğu noktada yapılacaktır.

2x81 Metre köprüsü bulunan toplamda bin 50 metre (2x2) uzunluğunda (bağlantı yolu ile birlikte) farklı seviyeli kavşak yapım işi ve 2,25 kilometre Çelikhan bağlantı yolu (BY BSK) yapılması işinin ihalesi 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı.

Takiplerimiz neticesinde bugün itibariyle de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalenin onaylanmış olduğunu öğrendik. Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı ve Çelikhan Bağlantı Yolunun 75 milyon 222 bin TL sözleşme bedeli ile ilgili firma tarafından yapımına başlanacak olup bir önemli yatırımla daha şehrimizin çehresi değişecek, trafik ve ulaşım alanında hemşehrilerimizin beklentisi karşılanacaktır.

Oldukça önemli bir projenin daha hayata geçirilmesi noktasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Ve Çelikhan Bağlantı Yolu’nun yapımına başlanmasının şimdiden Adıyaman’ımıza ve hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Kaynak: iha
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