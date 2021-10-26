Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Milletvekili Aydın: “Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verildiği gibi Tut ilçesini doğalgaza kavuşturduklarını kaydetti.

26 Ekim 2021 Salı 13:09
6 Okunma
Milletvekili Aydın: “Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verildiği gibi Tut ilçesini doğalgaza kavuşturduklarını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesini doğalgaza kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yatırımların özenle takip edildiğini vurguladı.

Aydın, Tut ilçesinde halkın konforlu ve hesaplı bir yakıt tüketimiyle rahat edeceklerinin altını çizerek, “Adıyaman’ımıza ve ilçelerimize yapılan ve yapılacak olan her yatırımı şevkle, ciddiyetle ve özenle takip ediyor, söz verdiğimiz her icraatın hayata geçirilmesiyle ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Adıyaman’ımızın her karış toprağına uzanan ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hükümetimiz her alanda seferber olmaya devam etmektedir. Söz verdiğimiz yatırımların karşılığının olması da bizlere ayrıca güç ve güven vermektedir.

Göstermiş olduğumuz hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin netice vermesi hepimiz için, en önemlisi de Adıyaman’ımız için oldukça sevindiricidir.

EPDK kararıyla, Tut ilçemizde, ilgili dağıtım firması tarafından en geç 6 ay içinde yatırıma başlanacak olup, en geç 18 ay içinde doğal gaz arzı sağlanacak ve en geç 5 yıl içerisinde imarlı alanlar bütünündeki yatırımlar tamamlanacak olup bölgemizde hemşerilerimiz temiz, hesaplı ve konforlı bir yakıt tüketimi ile rahat edeceklerdir.

Evvel Allah’ın izniyle, Adıyaman’ımıza kazandırılacak olan ve hemşerilerimize sağlayacağımız modern, konforlu her türlü yatırımı gayretle takip etmeye, gelişmeleri değerli hemşerilerimizle paylaşıp, bilgilendirmeye de devam edeceğiz.

Tut ilçemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e, tüm milletvekillerimize, EPDK yetkililerine, Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman’da iş yerine silahlı saldırı
Adıyaman’da iş yerine silahlı saldırı
Mikail Emre Çalışkan: “Türkiye teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor.”
Mikail Emre Çalışkan: “Türkiye teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor.”
Zabıtadan fiyat uyumsuzluğu denetimi
Zabıtadan fiyat uyumsuzluğu denetimi
‘Leyla ve Mecnun’ yoğun ilgi gördü
‘Leyla ve Mecnun’ yoğun ilgi gördü
Çelik: “Kadının güçlenmesi demek, ülkemizin güçlenmesi demek”
Çelik: “Kadının güçlenmesi demek, ülkemizin güçlenmesi demek”
Gençlik merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı
Gençlik merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı
Cendere Köprüsü’nden Nemrut Dağı’na bisikletli tırmanış
Cendere Köprüsü’nden Nemrut Dağı’na bisikletli tırmanış
Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı
Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı
Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı
Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Jandarma mesire alanlarını denetledi
Jandarma mesire alanlarını denetledi
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması
Türbelerde temizlik çalışması
Türbelerde temizlik çalışması
Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı
Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı
Adıyaman FK - Diyarbekir Spor: 1-2
Adıyaman FK - Diyarbekir Spor: 1-2
Engelliler için sıra dışı gösteri
Engelliler için sıra dışı gösteri
‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi
‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Ticari taksiler denetlendi
Ticari taksiler denetlendi
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim