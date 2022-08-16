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Milletvekili Aydın Kahta Spor Kompleksinin inşaatını inceledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yapımı devam eden Kahta Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

16 Ağustos 2022 Salı 17:29
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Milletvekili Aydın Kahta Spor Kompleksinin inşaatını inceledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yapımı devam eden Kahta Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

İlçenin sosyal yaşantısına büyük katkılar sunacak olan 2 bin 500 kişilik Kahta Spor Kompleksi kaldığı yerden 164 milyon 900 Türk Lirası ile yeniden ihale edildi.

İnşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bakanlığımız tarafından inşaatı devam ettirilen spor kompleksimizin inşaatında maalesef bir takım şanssızlıklar oldu. Müteahhit işi bıraktı. Şuanda bakanlığımız da tekrar ikmal inşaatı olarak ihale etti. İhaleyi alan firma gerçekten düzenli, güzel ve hızlı bir şekilde eksiklikleri tamamlıyor. Spor Kompleksimiz, Kahta’nın gençlik ve spor alanındaki potansiyeline büyük katkılar sunacak bir yapıya sahip. Buradaki amacımız, gençlerimiz eğitim görürken aynı zamanda da sosyal ihtiyaçlarını da karışlasınlar. Her yönü ile gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda 26 dönüm alanda inşa edilen Kahta Spor Kompleksi’nde 2 bin 500 kişilik çok amaçlı salon, yarı olimpik havuz, antrenman salonları, güreş salonu, masa tenisi salonu, karate salonu, satranç odaları, bilardo salonu ve daha birçok sosyal aktivite birimi yer alacak. Kaldığı yerden ihale edilen projenin ikmal maliyeti 164 milyon 900 bin Türk Lirasıdır. İşe başlama tarihi 22 Ağustos 2022 ve 400 gün süre ile 29 Ağustos 2023’te bitirilecek” diye konuştu.

Kaynak: iha
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