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Milletvekili Aydın, Gölbaşı’da kardan zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede yoğun kar yağışı sonrası zarar gören ve çatıları çöken iş yerleri ile evler sahiplerini ziyaret etti.

30 Ocak 2022 Pazar 16:03
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Milletvekili Aydın, Gölbaşı’da kardan zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede yoğun kar yağışı sonrası zarar gören ve çatıları çöken iş yerleri ile evler sahiplerini ziyaret etti.

Gölbaşı’nda incelemelerde bulunan Milletvekili Ahmet Aydın’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve partililer eşlik etti.

Milletvekili Aydın ve beraberindekiler, kar yağışı nedeniyle çatıları çöken iş yerlerini ve ev sahiplerini ziyaret etti. Burada zarar gören vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Aydın, “Yoğun kar yağışı sonrası zarar gören iş yeri, işletme ve evlerimizi ziyaret ettik. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza en kısa sürede gereken yardım ve desteği sunacağız. Allah daha beterinden korusun diyerek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden ilkokul inşaatını ve il özel idareye bağlı köy hizmetleri şantiyesini ziyaret etti.

Aydın, ziyarette kar yağışı nedeniyle köy yollarının açılması noktasında özel idare ve karayolları ekiplerinin öz veri içerisinde çalıştığını gayret gösterdiğini söyledi.

Kaynak: iha
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