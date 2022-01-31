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Milletvekili Aydın, Besni esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek kar nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 13:14
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Milletvekili Aydın, Besni esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek kar nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Aydın’a, Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan eşlik etti.

Esnaflarla tek tek bir araya gelen Milletvekili Ahmet Aydın, esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak zarar gören işletmelere destek vereceklerini dile getirdi.

Milletvekili Aydın, “Özellikle rahmetin bol olduğu böylesine zorlu bir kış gününde tabi ki esnafımızı, çarşı ve pazar hanelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu yoğun kar yağışından dolayı hasar gören yerleri yerinde görmek istiyoruz. En zor anlarında dahi halkımızın yanındayız. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını derinden bizlerde hissediyoruz ve bizatihi yerinde müşahede ederek bundan sonraki süreçte nasıl destek olabiliriz bunun muhasebesini yapıyoruz. Allah’a şükür rahmet bol, bereket bol inşallah bunu yaza çok daha rahat bir şekilde göreceğiz bir kaç sene inşallah su sıkıntımızı ciddi manada giderecek olan bir rahmet. Meydana gelen hasarların tespitini yapacağız vatandaş devlet işbirliği ile birlikte neler yapabiliriz bunu görüşüyoruz. Hasar tespitlerinde zaten kaymakamlıklarımızın koordinesinde çevre ve şehircilik il müdürlükleri, tarım müdürlükleri ile birlikte çalışarak tespitleri yapıyoruz. Bizlerde bu konuların Ankara’da takipçisi olacağız. Esnaflarımıza geçmiş olsun diyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, “Milletvekillerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz incelemeler ile gerekli görüşmelerimizi esnaflarımız ve mağdur olan vatandaşlarımız ile yaptık. Biz AK Parti teşkilatı olarak en başından beri bütün ilçelerimizde teşkilat mensuplarımız ile birlikte elimizden ne geliyorsa sorunların üzerine eğiliyoruz. Ama bu noktada özellikle valimizi, kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ve özellikle muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyorum iyi bir koordinasyon sağlandı hepsi sahada ellerinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür eden Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, “Malumunuz esnaflarımız pandemiden dolayı bayağı mağdur olmuşlardı. Allah’ın bereketi tabi ama kar yağışından dolayı sekiz esnafımız mağdur oldu iş yerlerinin sundurmaları çöktü. Vekilimiz bizlere destek olacaklarına dair söz verdiler. Bütün esnaflarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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