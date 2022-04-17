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Milletvekili Ahmet Aydın köylülerle buluşuyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köylüler ile bir araya geliyor.

17 Nisan 2022 Pazar 13:07
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Milletvekili Ahmet Aydın köylülerle buluşuyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köylüler ile bir araya geliyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden Milletvekili Ahmet Aydın’a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Başkan Yardımcısı Abdurahman Şahan, Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, teşkilat mensupları ve il genel meclis üyeleriyle birlikte Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyarette ilk olarak Kahta ilçesine bağlı Ballı köyünü ziyaret eden AK Parti heyeti daha sonra Eceler, Dumlu, Kavaklı, Alidam, Aktoprak, Gökçe, Sıraca, Narince, Bağbaşı, Akdoğan köylerini ziyaret ederek muhtarlar, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın “Mübarek Ramazan ayında hemşehrilemizle bir araya gelelim istedik. Köy muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin bir ihtiyaç ve talepleri var mı, yerinde görelim istedik. Maşallah gezdiğimiz her köyümüzde çok güzel işlere imza attığımızı görmek ve hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizim hizmet aşkımızı daha da şevk veriyor. Köylülerimizin sıcak ve samimi karşılamaları ile güç buluyoruz.

Gezdiğimiz her köyümüzde bugüne kadar yaptığımız hizmetler dışında eksik bıraktığımız neler var, vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz bunun derdindeyiz. Teşkilat olarak hepimiz buradayız. Elbette ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Allah şükürler olsun ki, vatandaşlarımız tüm bu süreçlerde doğru yerde durdu ve sizin dualarınızı desteğinizi aldık. İnşallah yine bu dua ve desteklerle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Daha gidecek çok yolumuz var, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri tüm samimiyetleriyle karşılayan hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise “Gitmediğimiz uğramadığımız bir tek bir vatandaşımız olmayacak. Her bir vatandaşımıza dokunarak gönül almaya gönüller yapma derdindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu teşkilatı bize emanet olarak verdi. 2001’de başlayan bu kutlu davayı bugünlere kadar büyük başarıyla getirdik. Elbette devlet yönetmek zordur. 20 yıllık iktidarı boyunca birçok kriz yönetti ve büyük başarılara imza attı.

Hele hele son 2-3 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte tüm dünyanın yangın yerine döndü. Zayıf ve eksik sağlık altyapıları sebebiyle dünya devi diye bilinen ülkelerin çok ağır bir sağlık faturası da ödediği şu süreçte, Türkiye hem salgınla mücadelede hem de ekonomik olarak yaklaşık 300 milyar TL’ye yakın destek paketleriyle vatandaşımızı sosoyo-ekonomisine katkı sağladı. Bölgesinde ve dünya genelinde en az hasarla çıkan ülke oldu ve tüm dünyada göz doldurdu. Son yaşanan Rus-Ukrayna savaşı ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada arz talep noktasından büyük sıkıntılar oluşturdu. Hükumetimiz vatandaşımızın en az hasarla bu dönemi atlatması için başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere bir çok kalemde sübvanseye gitti. İnşallah alınan önlem ve tedbirlerle en kısa sürede enflasyon yine tek hanelere düşürecek ve vatandaşımızın enflasyona karşı ezdiremeyeceğiz. Yine cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize ve üreticilerimize açıkladığı destek paketleriyle inşallah kısa vadede olumlu sonuçlarını göreceğiz. Köy ziyaretlerimiz vesilesiyle hemşerilerimizle dertleştik, sorunları dinledik, ihtiyaç ve istekleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu taleplerinin yerine getirilmesi ve hizmet halkamızın genişletilmesi için gayret ediyoruz. AK Parti iktidarı ile yüzleri gülen vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmek bizim mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Adıyaman’ımızın güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek azdır” diye konuştu.

Kaynak: iha
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