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Mikail Emre Çalışkan: “Türkiye teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor.”

Parlak projeler ile öne çıkan iş insanı Mikail Emre Çalışkan, “Türkiye’nin teknolojide geri kaldığı şeklinde bir algımız var. Oysa ki ülkemiz teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor, kendini yeniliyor” dedi.

26 Ekim 2021 Salı 09:40
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Mikail Emre Çalışkan: “Türkiye teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor.”

Parlak projeler ile öne çıkan iş insanı Mikail Emre Çalışkan, “Türkiye’nin teknolojide geri kaldığı şeklinde bir algımız var. Oysa ki ülkemiz teknoloji alanında emin adımlarla ilerliyor, kendini yeniliyor” dedi.

Mikail Emre Çalışkan Türkiye’nin teknolojide geri kaldığı şeklinde bir algının doğruyu yansıtmadığını belirterek, "Aslında geçen ay gerçekleşen Teknofest de bunun çok güzel bir kanıtıdır. Ülkemizin özellikle de savunma sanayii alanında başarıları artmaktadır. Bayraktar İHA’ları bunun örneğidir. Yurt dışına ürettiğimiz zırhlı araçları satıyoruz. Uzay alanında yürütmeye başlanan AR-GE projelerini de unutmamak gerekir" dedi. Çalışkan, bu konuda gençlerimizi yönlendirmemiz gerektiğini de belirterek, "Teknoloji alanında yapılacak yatırımların önemi açıktır. Teknoloji bizi ileri taşır, hayatımızı kolaylaştırır, her zaman önde olmamızı sağlar. Yatırımcılarımızı ve gençlerimizi teknoloji alanına yönlendirerek bu alandaki bilgi birikimimizi arttırmalı ve gereken desteği göstermeliyiz. Bazen içerisine düşülen -teknoloji alanında zaten lider kabul edilen ülkeler var- karamsarlığı kabul edilemez bir yaklaşımdır. Türk gençleri, bilişimle iç içe olmayı seviyor. Yazılım öğreniyor, kendini geliştirmeye çabalıyor ve ülkemizin geleceğini kuruyorlar. Onların da katkısıyla ülkemizin teknoloji yarışında çok daha iyi noktalara geleceğine eminiz. Ülkemizin bugünkü çabalarını takdir ediyor ve elimizden gelen desteği gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: iha
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