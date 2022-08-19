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‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ kitabı çıktı

Adıyamanlı yazar Mehmet Ali Öztürk’ün, ‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ isimli ikinci kitabı okuyucularıyla buluştu.

19 Ağustos 2022 Cuma 14:27
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‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ kitabı çıktı

Adıyamanlı yazar Mehmet Ali Öztürk’ün, ‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ isimli ikinci kitabı okuyucularıyla buluştu.

Mehmet Ali Öztürk’ün 2019 yılında yazdığı ‘Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler’ isimli kitabının ardından ‘Mezar Taşı Olmayan Kadın’ isimli kitabı yazdı. Toplumsal konuları içeren ve insanların motivasyonuyla ilgili konuların ele alındığı 24 kısa hikayenin yer aldığı kitap ismini bir hikayeden aldı.

Mehmet Ali Öztürk, kitabın yayınevi tarafından çeşitli internet sitelerinde satışa sunulduğunu belirterek, “Mezar Taşı Olmayan Kadın isimli kitabım, toplumun bağrında filizlenen hikayeleriyle yüreğinizi ısıtacak. Ruhunuzu sarıp sarmalayacak. Bu hikayeler, yeni baharda gözünüzü açmaya vesile olacak. Baharda açan çiçekler, gönlünüzde meyveye duracak. Bireylerin hayatlarıyla ince dokunuşlarla, estetik bir biçimde ve akıcı bir Türkçe ile anlattığımız bu eserde, kendinizi ve sevdiklerinizi bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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