Üreticiyi tarımsal üretime teşvik etmek ve kırsal kalkınmaya destek olmak için Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi açıldı.

Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayarak yakın bir gelecekte ilçenin popüler ürünleri arasında yerini alacak olan Trabzon Hurmasının katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçesinde kurulan meyve kurutma ve paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, siyasi parti başkanları, ziraat odası başkanları, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Çiftçilerin gelirini artırmak ve hurmanın işlenerek katma değerini yükseltmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle kurulan tesiste günlük 1,5 ton hurma kurutulup paketlenerek tüketiciye ulaştırılacak.

Tesisin açılış konuşmasını yapan Kaymakam İhsan Ayrancı konuşmasında "İlçemizde toplam 180 bin 477 dekar tarım arazisinin yüzde 53,79’u yani 95 bin 279 dekar alanda meyvecilik yapılmaktadır. Meyvecilik alanında Trabzon Hurması bir diğer adıyla Cennet Meyvesi adını verdiğimiz tür özellikle iklim ve toprak koşulları bakımından bölgemize uygun oluşu, çiftçimize sunduğu katma değer imkanları bakımından dikkat çekmektedir. Trabzon Hurması bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre; erişkin bir bahçede dekar başına 3 ton verimle 12-15 bin TL hasılat ve 8-9 bin TL net gelir bırakmaktadır" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bugün Gölbaşı ilçemizin üreticileri için çok önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bu tesis, çiftçimizin el emeği göz nuru olan ürünlerinin sağlıklı şartlarda işlenmesi, kurutulması ve paketlenerek pazara sunulması çok çok önemlidir. İlimizi, ilçelerimizi ve hatta beldelerimizi belli alanlarda ön plana çıkartacak ürün desenlerine kavuşturuyoruz. Gölbaşı ilçemiz Trabzon Hurması üretim alanında Türkiye ikincisidir. Bu tür tesislerle birlikte inşallah Gölbaşı ilçemizi üretim alanında birinci sıraya çıkaracağız. Adıyaman heyeti olarak geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanıyla yaptığımız görüşmede inşallah Adıyaman’a bir Fidan Müdürlüğü kuracakları müjdesini verdiler. Fidan Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte ilimiz ve ilçelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine gelir getirici fidanları biz dağıtacağız. Yine Orman Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre Türkiye’deki ağaçlandırma desteğinin yüzde 25’ini Adıyaman’a verildi. Onun için badem ve diğer ürünlerin üretiminde birinci sıraya çıktık. Bugün açılışını yapacağımız tesisin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle açılışı yapılacak tesisin Gölbaşı ilçesine hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimiz Trabzon hurması başta olmak üzere kendi bahçelerinde ürettikleri doğal ürünlerini burada paketleyerek katma değeri yüksek bir şekilde halkımıza ulaştıracak. Hurma başta olmak üzere diğer ürünlerimizin en güzel şartlarda işleme tabi tutulması ve paketlenmesini sağlayacak teknolojik aletlerin burada faaliyete geçmesiyle burası çok önemli bir merkez hüviyetine dönüşecek. Küçük dokunuşlarla büyük etkilerin nasıl yaratıldığını bugün açılışını yapacağımız bu tesiste görüyoruz. Buraya 1 milyon gibi küçük bir para harcadık ve burası çok güzel bir tesise dönüştü. Gölbaşı ilçemiz artık hurmasıyla tanınacak. Şu anda üretim alanında Gölbaşı ilçemiz ikinci sırada yer almaktadır. Geçen sene 30 bin hurma fidanı, bu sene de 50 bin fidan dağıttık. İnşallah önümüzdeki sene de 50 bin hurma fidanı daha dağıtacağız. Gölbaşı ilçemizde dağıttığımız fidanlarla birlikte Trabzon Hurmasının üretim alanı 3 bin 500 dekardan 5000 dekara çıkmış. Bundan sonra her ilçemizi bir ürünle tanıtma seferberliği başlatacağız hatta başlattık. Bundan sonra da Valilik olarak dağıtacağımız meyve fidanları ile çiftçimize destek olup yolunu açacağız. Böylesine değerli ve güzel bir yatırımın şimdiden Gölbaşı’mıza ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu tesisin kurulması aşamasında emeği geçen katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duaların ardından Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisinin açılışı yapıldı.

iha