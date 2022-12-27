Merakla beklenen yol yakında trafiğe açılacak - Videolu Haber

Adıyaman’da Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni birbirine bağlamak için çalışmaların devam ettiği Şevenk Yolunu Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaret etti.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri gerçekleştirilen yolda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da asfalt döküm işlemi yapıldı.

Devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde trafiğe açılması beklenen yolun tamamlanması ile ilde alternatif bir yolun daha hizmet vereceğini söyleyerek, "Göreve geldiğimiz günden beri şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla ulaşım ağını genişletmek için yoğun bir gayret ortaya koymuştuk. Bu yolardan sadece bir tanesi olan Şevenk Yolu'nda da sürdürdüğümüz yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında, asfalt serimi devam ediyor. Millet Caddesiyle 400 Yataklı Hastaneyi birbirine bağlayacak olan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personellerimize kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yolu trafiğe açacağız " ifadelerini kullandı.