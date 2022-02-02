Mehmet Doğan Güven Tazeledi

Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut Başkan Mehmet Doğan tekrar başkanlığa seçildi.

Sultangazi Atatürk Bulvarında bulunan Dernek merkezinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sunuculuğunu Yusuf Özpolat'ın yaptığı olağan genel kurulu önvelikle divanı yönetini takdim etti.

Divan Başkanlığına Gelecek Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Mancak divan üyeliklerine Bahçelievler Meclis Üyesi ve Büyükşehir İl Encümeni Muhammed İbrahim İnan ,Büyük Birlik Partisi İl Başkan yardımcısı Deniz Yeşilkaya seçildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından oylamaya geçildi. Kongreye tek liste ile giren mevcut Başkan Mehmet Doğan ve ekibi yapılan açık oylamayla oy birliği ile yeniden göreve getirildi.

Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Başkan Mehmet Doğan, güvenlerinden dolayı ASİAD üyelerine teşekkür etti. Kongreye katılan Adıyamanlı STK temsilcilerine de teşekkür eden Doğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kongre dilek ve temennilerin ardından ikramlar eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.