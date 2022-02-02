Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,018.18
ALTIN
778.08
DOLAR
13.46
STERLİN
18.23
EURO
15.20

Mehmet Doğan Güven Tazeledi

Adıyaman Sanayici ve iş Adamları Derneği (ASİAD) 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Şubat 2022 Çarşamba 11:28
16 Okunma
Mehmet Doğan Güven Tazeledi
Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut Başkan Mehmet Doğan tekrar başkanlığa seçildi.
Sultangazi Atatürk Bulvarında bulunan Dernek merkezinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Sunuculuğunu Yusuf Özpolat'ın yaptığı olağan genel kurulu önvelikle divanı yönetini takdim etti.
Divan Başkanlığına Gelecek Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Mancak divan üyeliklerine Bahçelievler Meclis Üyesi ve Büyükşehir İl Encümeni Muhammed İbrahim İnan ,Büyük Birlik Partisi İl Başkan yardımcısı Deniz Yeşilkaya seçildi.
Faaliyet raporunun okunmasının ardından oylamaya geçildi. Kongreye tek liste ile giren mevcut Başkan Mehmet Doğan ve ekibi yapılan açık oylamayla oy birliği ile yeniden göreve getirildi.
Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Başkan Mehmet Doğan, güvenlerinden dolayı ASİAD üyelerine teşekkür etti. Kongreye katılan Adıyamanlı STK temsilcilerine de teşekkür eden Doğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kongre dilek ve temennilerin ardından ikramlar eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.
Son Güncelleme: 02.02.2022 11:30
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Doğan Güven Tazeledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Kent Konseyi ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Adıyaman Kent Konseyi ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
Serada 100 bin TL’lik hasar oluştu
Serada 100 bin TL’lik hasar oluştu
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Sivrisinek üreme alanları tek tek ilaçlanıyor
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı hasta kabulüne başladı
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı hasta kabulüne başladı
Çelikhan’da kar hayatı olumsuz etkiliyor
Çelikhan’da kar hayatı olumsuz etkiliyor
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar hayatını kaybetti
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar hayatını kaybetti
Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı
Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı
Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor
Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor
Şehir magandaları polisi harekete geçirdi
Şehir magandaları polisi harekete geçirdi
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi
Jandarmanın bitkin halde bulduğu köpek veterinere teslim edildi
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın acı günü
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın acı günü
Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı
Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Horoz dövüştürenlere polis baskını
Horoz dövüştürenlere polis baskını
Özel idare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
Özel idare ekipleri karla mücadeleye devam ediyor
Milletvekili Aydın, Besni esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Milletvekili Aydın, Besni esnafına geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Milletvekili Aydın’dan başsağlığı ziyareti
Milletvekili Aydın’dan başsağlığı ziyareti
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti
Vali Çuhadar, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti
Adıyaman’da, 452 köyden 19’una ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da, 452 köyden 19’una ulaşım sağlanamıyor
Milletvekili Aydın, Gölbaşı’da kardan zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi
Milletvekili Aydın, Gölbaşı’da kardan zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi
Kılınç’tan karla mücadele eden personellerine teşekkür
Kılınç’tan karla mücadele eden personellerine teşekkür
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim