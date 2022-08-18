’Mahallemde şenlik var’ etkinliği Sümerevler’de

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen ’Mahallemde şenlik var’ etkinlikleri bu hafta Sümerevler Mahallesi’nde yoğun ilgi gördü.

Yerel sanatçılar Cebrail Toprak, Haydar Karaaslan ve Ali Döre’nin sahne aldığı etkinlik öncesi çocuklar için düzenlenen etkinliklerde minikler doyasıya eğlendi.

Mahallede bulunan Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle eşlik ederek eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılarak mahallelilerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti.

iha