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Mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik” toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün organizesinde, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik" toplantısı gerçekleştirildi.

23 Eylül 2021 Perşembe 15:14
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Mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik” toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün organizesinde, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında, Adıyaman Belediyesine ait Altınşehir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları ve personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Adıyaman’ın genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler, ihtiyaç ve sorunlar ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, toplantının amacının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da mahalle muhtarlarımızı dinleyerek sorunlara çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “İlimizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik canı gönülden çaba gösteren emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiğince emniyet teşkilatımıza destek oluyoruz. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için kurumlar arası koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Adıyaman’ın huzur ve barış şehir olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar ise,” Milletimizin bu huzur ve güven ortamının sürdürülmesi de bir o kadar önemlidir. İlimizdeki bu huzur ortamının devamı için emniyet teşkilatımız canla başla çalışıyor. Bizde Valilik olarak elimizden geldiğince bu çalışmaları destekliyoruz. Bir kent güçlü ekonomik bir sisteme sahip olabilir ama orada huzur ve güvenlik yoksa bunların hepsi boştur. Önce huzuru ve insanların can ve mal güvenliğini tesis etmemiz gerekir ki onlar üretebilsinler ve sağlıklı yaşayabilsinler. O yüzden huzur ve güvenlik devletin en temel hizmetlerindedir. Ben Adıyaman’a atandığım ilk günde muhtarlarımızla bir toplantı yapmış ve şunu ifade etmiştim; ’Muhtarlarımız devletin kılcal damarları ve üç beyleridir’ demiştim. Bizim ulaşamadığımız yerlere ve hanelere muhtarlarımız ulaşabilmektedir. Bizim devlet olarak politikamızı vatandaşlarımıza iletecek olan muhtarlarımızdır. Bundan dolayı muhtarlarımızın görüş ve önerileri ile ihtiyaç ve sorunları bizim için çok önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından sohbet havasında geçen toplantıda mahalle muhtarlarına tek tek söz verilerek, sorun ve talepler dinlenildi. Vali Çuhadar, mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunları tek tek not aldırarak, bu sorunların çözüme kavuşturulması için imkânların el verdiği ölçüde çaba göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: iha
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