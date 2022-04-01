Mahalle esnafına alış veriş kartı desteği

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilecek alış veriş kartı uygulaması ile hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek verilecek

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, başkanlığında toplanan STK temsilcileri ile birlikte yerel esnafa destek verilmesi amacıyla erzak kolisi uygulamasını kaldırılarak yerine yardımların daha nitelikli hale getirilmesi için alış veriş kartı ile mahalle bakkallarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam İhsan Ayrancı, "Ramazan ayının memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlçemizde kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimizle birlikte iyilik hareketinde bir araya gelme ve güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Topladığımız bağışları Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın bastırdığı ve yerel esnaflarımızda geçerli olan alışveriş çeklerine dönüştüreceğiz. Ramazan ayında tüm Gölbaşı tek bir sofrada buluşuyor, birlik içinde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

iha