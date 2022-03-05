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Maç sonrası gerginlik yaşandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 16:55
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Maç sonrası gerginlik yaşandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan ve misafir takım Ergene Velimeşe Spor’un 0-1 galip geldiği maç sonrasında gerginlik yaşandı.

Ev sahibi takımın sporcuları soyunma odasına giderken taraftarla tartıştı. Taraftarlara bir futbolcunun küfrettiği iddiası üzerine sporculardan bazıları ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın tepkisi ve futbolcuların karşılık vermesi üzerine tribünlerin önünde ortalık karıştı. Polis ekipleri taraftar ile sporcuların arasına girerek, sporcuları soyunma odasına girmeleri konusunda uyardı.

Yönetim ve sporcular aleyhine taraftarların sloganlar atması sonrasında, polis tarafından uzaklaştırdı.

Kaynak: iha
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