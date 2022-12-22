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Kuştepe: Adıyaman’ın tanıtılması için uğraşıyoruz

Veka Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Karani Kuştepe, Adıyaman turizminden turizm faaliyetleri ve planladıkları projelereler hakkında değerlendirmede bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 20:15
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Kuştepe: Adıyaman’ın tanıtılması için uğraşıyoruz

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine tur seyahatleri yapıyoruz diyen Veka Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Karani Kuştepe, Adıyaman’ın turistlere tanıtılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Seyahat severlere 2023 yılında yurt dışı turları düzenleyecekleri müjdesini verdi.

"Balkanlara ve İstanbul’a yeni turlar düzenliyoruz onları açacağız"

Adıyaman'ın tanıtılması konusunda İzmir Fuarının güzel geçtiğini ve Avrupa’ya da tur düzenleyeceklerini belirten Veka Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Karani Kuştepe,"Adıyaman’ın tanıtılmasında fuarların önemli olduğunu İzmir Fuarının güzel geçti. Avrupa’ya da tur düzenleyeceğiz. 2023’te kısmet olursa Balkanlara ve İstanbul’a yeni turlar düzenliyoruz onları açacağız. Adıyaman halkı ben şurayı görmedim demesin. Her tarafa götüreceğiz çünkü biz bu memlekete borçluyuz" dedi.

"Turizm bacasız fabrika, destek vermezsek çöker gider"

Bu yıl turizmde yüzde seksen artış olduğunu vurgulayan Kuştepe, "Yıllardan bu yana yurt dışından gelen misafirlere hem de yurt içindeki vatandaşlara tur düzenliyoruz. Karadeniz, Kapadokya, Gürcistan Batum, Mardin, Şanlıurfa ve Halfeti gibi yerlere turlar yapıyoruz. Ek olarak günü birlik düzenlediğimiz ve her gün Nemrut’a düzenlediğimiz gezi turlarımız bulunuyor. Türkiye genelindeki büyük ismini sayamadığım acentelerle çalışıyoruz. Günlük olarak yaklaşık 40 araç çıkarıyoruz. Yıllardır Adıyaman’daki turizmcilere söylemekteyim kendimizi tanıtmak için her sene iki tane İstanbul ve İzmir’de fuarımız var. Bu sene işlerimiz iyiydi ve İzmir’deki fuarımız çok güzel geçti. Başta Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanım Dr. Süleyman Kılınç, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve İzmir fuarında bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu

"Bu işte zarar ediyoruz diye bir şey yok, hepsi birbirini takip ediyor"

Fuarlarla eskisi gibi yabancıların geleceğini belirten Kuştepe,"Otelcilere rica ediyorum fuarlara kendiniz gelemezseniz müdürlerinizden birisini gönderin reklamın kötüsü olmaz. Birisine sorduğunuz da turizm bacasız bir fabrikadır diyor. Biz bacasız fabrikaya destek vermezsek çöker gider, çökmemesi için destek vereceğiz. Bu sene turizm açısından yüzde seksen oranında fark yaşandı. Önümüzdeki sene yüzde iki yüzlerde fark yaşanır. Bütün oteller restoranlar dolu herkesin işi iyi. Birçok alanda fiyat arttı bizlerde arttırdık otelciler de fiyat arttırdı. Biz bu işte zarar ediyoruz diye bir şey yok, hepsi birbirini takip ediyor. Kısmet olursa İstanbul’daki EMITT Turizm Fuarı’na, Almanya’daki Berlin Fuarı’na gideceğiz. Bizim maksadımız, dışarıdan ve yabancıları Adıyaman’a getirmek. Eskiden hep yabancılar gelirdi, şimdi görmüyoruz ama biz şimdi Valimiz ve Belediye Başkanımız söz verdi Berlin Fuarına hep beraber gideceğiz eskisi gibi yabancılar gelecek. Biz de Balkanlara tur açacaktık Pandemi çıkınca iptal ettik. Yoksa Sırbistan’daki acentelerle görüşüp sözleşmemizi falan yaptık. Buradaki havaalanındaki müdürle de görüştüm. Ne yazık ki beş bin tane bilet peşin alacaktım pandemiye denk geldiği için uçaklar kısıtlı olduğundan veremeyeceğiz denildi” ifadelerini kullandı.

"Kışın ortasında 50 kişiyi Karadeniz, Batum Gürcistan’a insanları götürdük"

Özel kampanyalar ile vatandaşlara tur düzenlendiklerini de aktaran Kuştepe,"Geçen gün Karadeniz turumuza 50 kişi katıldı. İnsanlar diyor ki "Veka yine bombayı patlattı. Karadeniz’e gidiyor kimse olmaz." Kışın ortasında 50 kişilik Karadeniz, Batum Gürcistan’a insanları götürdük. Özel bir kampanya açarak ben Karadeniz’i görmedim diye bir şey olmaması içi 1250 TL’ye üç günlük bir turdu. Kış gelmedi ama dünyanın 8'inci Harikası Nemrut Dağı’nın SSC grubunda 50 kişilik ziyaretçisi var, onları götüreceğiz. Herkese ricam Nemrut Dağı’nı ziyaretçilere yaz kış açalım. Açık olsun ki dışarıdaki acenteler diyor ki; "kışın da Nemrut açık olursa programı oluşturur yaz kış tur düzenlemeye devam ederiz." Aralık ayından sonra kayak merkezlerine tur düzenleyeceğiz. Her hafta sonu kayak merkezine turumuz da var. Kapadokya’da Erciyes Dağı’na kayak turlarımız oluyor. Ayrıca bizim Kahramanmaraş’ta kayak merkezimiz var her hafta sonu dolu dolu geçiyor. Avrupa’ya da tur düzenleyeceğiz. 2023’te kısmet olursa Balkanlara ve İstanbul’a yeni turlar düzenliyoruz onları açacağız. Adıyaman halkı ben şurayı görmedim demesin. Her tarafa götüreceğiz çünkü biz bu memlekete borçluyuz. Herkeste dünyanın sekizinci harikası olan memleketine taşına toprağına sahip çıksın" dedi.

"Akşamları traktöre bindiriyor, bağa götürüp üzüm sabahları biber domates topluyorlar"

39 senedir büyük acentelerle çalıştıklarını ifade eden Kuştepe, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Otuz dokuz senedir bu işi yapıp büyük acentelerle de görüştüğümüz için dışarıdan çok yabancı da getiriyorum. Kapadokya’dan alıp Malatya sonrada Adıyaman’a getiriyoruz. Adıyaman’daki Çemberlitaş köyüne götürüyor kadınları bir erkekleri bir odada konaklatıyoruz. Akşamları traktöre bindiriyor, bağa götürüp üzüm sabahları biber domates topluyorlar. Programlarımız oluyor kendim bunları oluşturuyorum. Bu söylediklerimi yapanlar da hep elit insanlar, kendileri servis yapıyor, yemekleri dışarıda odunda tencere pişiriyorlar hoşlarına gidiyor"

Son Güncelleme: 22.12.2022 20:17
Anahtar Kelimeler:
Kuştepe: Adıyamanın Tanıtılması Için UğraşıyoruzVeka Turizm
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