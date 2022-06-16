Kur’an-ı Kerim öğrenen ve öğretenlere ödül verildi

“Kur’an Okumayı Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde Ramazan Ayı boyunca halk eğitim merkezleri tarafından açılan kurslarda eğitim veren öğretmen ve kursiyerler ödüllendirildi.

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda Kuran’ı Kerim öğrenen öğrenciler için Türkiye Petrolleri Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Müftüsü Mehmet Taştı, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, vali yardımcıları, eğitim camiası, öğrenci ve veliler katıldı.

Projeyle Kuran-ı Kerim ayı olan Ramazan ayında isteyen herkesin Kur’an öğrenmesine olanak sağlamak amacıyla açılan 420 kursta 7 bin kişi Kuran-ı Kerim öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilerek, Kuran-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca kursta görev alan öğretmenler, Valiliğimiz tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Ödül töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Vali Mahmut Çuhadar’ın ve il protokol üyelerinin konuşmalarının ardından ödül törenine geçilerek kursiyerler ve öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

iha