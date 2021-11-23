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Küçük Oluklu Mezrasında su sevinci

Adıyaman merkez Zey Köyüne bağlı Küçük Oluklu mezrasında yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu.

23 Kasım 2021 Salı 12:00
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Küçük Oluklu Mezrasında su sevinci

Adıyaman merkez Zey Köyüne bağlı Küçük Oluklu mezrasında yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu.

İl özel idaresi, içme suyu zamanla yetersiz hale gelen Oluklu Mezrasında yeni sondaj çalışması yaparak köyde yaşanan su sıkıntısını çözdü. İl özel idaresi tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla bulunan içme suyu, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan sondaj çalışması sonucu 80 metrede su kaynağı bulunarak saniyede 2 litre su elde ediliyor. Su sevincinin yaşandığı mezrada kurban kesilerek İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından dualar edildi. Su sorununun çözüldüğü Küçük Oluklu Mezrasını ziyaret ederek, köy halkı tarafından sevgi ile karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların göstermiş olduğu sevgi gösterisine onlarla gönül selamı vererek karşılık verdi. Vali Mahmut Çuhadar’a İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve İl Genel Meclis Üyesi Hamza Özçelik eşlik etti.

Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Küçük Oluklu Mezrası halkına teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyerek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çuhadar, “Kırsal kesimin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerek il özel idaresi gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliği tarafından kırsalda alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi su hayattır, yol medeniyettir, bu anlayışla kırsalda yaşayan vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Suyun mezra halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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