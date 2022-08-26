Köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla hasbihal etmek ve köylülerin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

İlk olarak Adıyaman merkeze bağlı Yarmakaya Köyüne geçen ve vatandaşlar ile köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, köylülerin ilettiği talepleri tek tek not aldırdı.

Ziyarette Yarmakaya Köyü İlk ve Ortaokulunu da gezen Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaçları, fiziki yapısı, öğrenci sayısı ve başarı durumu hakkında okul müdüründen bilgi aldı.

Daha sonra yine merkeze bağlı Çamgazi Köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada Demir Dede Türbesini ziyaret ederek dua edip, türbenin ve köyün ihtiyaç ve talepleriyle ilgili köy muhtarından bilgi aldı.

Köy gezileriyle amaçlarının yapılan hizmetleri yerinde görerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemek olduğunu ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla bugüne kadar Adıyaman’da köylerin alt yapısının iyileştirilmesi başta olmak üzere vatandaşlarımızın sosyal alanda ihtiyaç duyduğu güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Köylerimizin diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu hizmetleri de yerinde görerek bunları çözmenin ve bu hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde köylerimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretinde olacağız” diye konuştu.

Köy ziyaretlerinde çocukları da unutmayan Vali Mahmut Çuhadar, çocuklarla sohbet ederek dersleri hakkında bilgi aldı.

iha