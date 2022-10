Köylere hizmetler aksamadan devam ediyor

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman’ın tüm köy ve mezralarında hizmetin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Köylere yapılan hizmetleri ve yatırımları yerinde inceleyen Başkan Erdoğan, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Köylere yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Mehmet Can Erdoğan, “2022 yılında meclisimizin aldığı kararla ve valimizin onayıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın sevk ve idaresiyle yapılan ve altyapısı biten bütün köylerimizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Adıyaman genelinde köy ve mezralarla birlikte 960 yerleşim biriminde bu çalışmalar devam ediyor. Sahada yaptığımız incelemelerde 960 köyümüzde yüzde 80 oranında kilitli parke taşının döşendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Öyle ümit ediyoruz ki, 2023 yılı sonuna doğru kilitli parke taşının döşenmediği köy ve mezra kalmayacaktır. Hedefimiz bu yönde, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Öncellikle köylerimizin alt yapı sorunlarını bitirmek istiyoruz. Kanalizasyon, su ve alt yapısı biten köylerimize köy içi kilitli parke taşı döşemesini yapıyoruz. 2022 yılı sonuna kadar köylerimizde yaklaşık 5 milyon kilitli parke taşı döşenmiş olacaktır. Her yıl ortalama 500 bin kilitli parke döşetiliyor, şuan köylerimizin büyük çoğunluğunun taş sorunu kalmadığını, yarım kalan köylerimizde bitirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla köylerimiz için yapılması gereken tüm hizmetlerin en iyi şekilde yapılması yönünde talimatları vardır. Bizlerde AK Partili kadrolar olarak, cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda her zaman halkımızın yanındayız ve sahadayız. Adıyaman’ımız hizmetin en iyisini en güzelini hak ediyor. Bu makamlar hizmet yeridir, kapımız her zaman bütün vatandaşlarımıza açıktır ve her zaman köylümüzün emrindeyiz” diye konuştu.

iha