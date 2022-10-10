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Köylerde hizmet kalitesi yükseliyor

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylere yapılan hizmetlerin kalıcı ve kaliteli olması için çalıştıklarını söyledi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:13
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Köylerde hizmet kalitesi yükseliyor

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylere yapılan hizmetlerin kalıcı ve kaliteli olması için çalıştıklarını söyledi.

Hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, köylerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Köy yolları ömrünü uzatmak için 2 kat asfalt yaptıklarını dile getiren Başkan Mehmet Can Erdoğan, “Bu hizmeti hem yaptığımız yolların uzun ömürlü olması hem de vatandaşımız sıkıntı yaşamasın diye yapıyoruz. Ödenek noktasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Devletimiz sağ olsun bu noktada hiçbir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz. Adıyaman genelinde yaklaşık 4 bin km yol ağımız bulunmaktadır. Yollarımıza 2 yılda bir 2.kat asfalt atıyoruz. Birinci kat asfaltın bugünkü fiyatı kilometrede 840 bin TL’dir. İkinci kat asfalt 220 bin TL’dir. İkinci kat asfalt atmasak 1. kata düşer. Her yıl yama bakım ve onarımlarla geçiriyoruz. Anlayacağınız hizmetin hem kalitesini yükseltiyoruz hem ucuza mal etmeye çalışıyoruz hem de halkımızı mağdur etmemek için gayret gösteriyoruz. Birde asfalt bakım yama onarımlarımızı asfalt planet tesislerimizde elemanlarımızca araç gereç makinelerimizle kaliteli yapıyoruz ve 1.kat 2.kat asfaltlarımızla İl Özel İdaremize ait teknik elemanlarımız kontrolünde yapılıyor. Bu vesileyle, yol şube müdürlüğünde çalışan görev yapan tüm elemanlarımıza, yaz aylarında 45 derece sıcaklığında birde asfaltın 90 derece ısınmasıyla ter döken arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah kışa girmeden yol işlerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Ödenek sıkıntımız yok asfaltlamayan köy ve mezramız kalmamış her eve asfalt gitmiş son 10 yıldır Hem bakım ve onarım 2.kat asfaltlarını yapıyoruz.

Yapılan bütün çalışmalar, valimizin onayıyla milletvekillerimiz, genel sekreterimiz ve meclis üyelerimiz tarafından sürekli takip edilmektedir. Asfalt sezonun sonuna kadar vatandaşımızın ulaşım konusunda mağdur olmaması için hedeflediğimiz programı bitirmeye çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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