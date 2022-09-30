Köy yollarında çalışmalar sürüyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 4 ayrı ekip ile köy yollarında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yama bakım ve onarım çalışmalarının 4 ayrı ekip ile sürdürdüklerini belirten Başkan Mehmet Can Erdoğan, 960 yerleşim birime hizmet etmek için çalıştıkları söyledi.

Başkan Erdoğan, “Elmacık, Kayalı, Yeşilova ,Batalhöyük, Ekinci Köristan köylerimizin gurup yolundayız. Bu yolun bakım ve onarımını yapıyoruz. İl Genel Meclis Başkan Vekili Şeyh Mehmet Kılınç ve Elmacık Köyü Muhtarı Mehmet Sarıkaya ile yolu inceliyoruz. Kışa girmeden önce bütün köy yollarımızın bakım ve onarımın yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın destek ve talimatlarıyla köylerimizi şehirlerimizle aynı yapmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle asfalt ekibine ve teknik elemanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

iha