Koruyucu aileler bir araya geldi

Adıyaman’da ki koruyucu ailelerin bir araya geldiği programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Çocuklarımızın güzel bir geleceği sahip olmaları sıcak bir yuvada olmalarıyla mümkündür” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Koruyucu Aile Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Koruyucu ailelerin bir araya geldiği etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar’ da katıldı. Vali Mahmut Çuhadar, aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Programda konuşan İl müdürü Fehmi Çelik, “Düzenlediğimiz bu etkinliğe katılımından dolayı hepinize teşekkür ederim. Çocuklarımızın yeni bir geleceğe sahip olmaları ancak ve ancak sıcak bir yuvada olmalarıyla mümkündür. Bizim için en önemli insanlık görevi, anneliktir, babalıktır. Koruyucu aile modeli her ne kadar Bakanlığımız tarafından uygulansa da kökleri şanlı tarihimizden almaktadır. Ahlak abidesi sevgili Peygamberimizde bir yetimdi. Ona babalık görevini önce dedesi Abdulmuttalip daha sonra ise amcası Ebu Talip yapmıştır.

Söz konusu çocuk olunca herkesin yüreği bir başka atar. Valimizin himayesinde, söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli, kısacası dezavantajlı kesimimiz için bizlerde çalışıyoruz. Her seferinde daha fazla hizmet etmenin gayesinde olduk ve bunu başardık. Allah koruyucu ailelerimizden razı olsun. Rabbim sizlerin sayısını arttırsın. Bu toplumun sessiz kahramanlarısınız. Bu kutsal görevde biz hep yanınızdayız, biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Aile kavramını sizlerle en güzel şekilde yaşıyoruz. Bu buluşmalarımızı yılın belirli bölümlerinde bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

iha