Galeriler Yazarlar
Adıyaman 19
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.229,86
ALTIN
915,84
DOLAR
14,68
STERLİN
19,35
EURO
16,34

Koruma altında bulunan çocuklardan sergi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

31 Mart 2022 Perşembe 16:28
5 Okunma
Koruma altında bulunan çocuklardan sergi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinin düzenlediği sergi açılışına, Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk evleri site yetkilileri, çocuklar ile vatandaşlar katıldı.

Dört gün boyunca Adıyaman AVM’de sürecek olan sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çocuk evleri sitesinde kalan çocukları tebrik ederek başarılar dileyen Vali Yardımcısı İhsan Maskar, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın akademik gelişimlerinin desteklenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerde aktif rol almalarının sağlanması kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Çocuklarımızın el emeği eserlerini sergiledikleri bu ürünlerin sanatsal bir ustalıkla oluşturmalarını görmek hepimize mutluluk vermektedir. Bu hususta Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, çocuklarımızı hiçbir alandan yoksun bırakmayıp ailelerinin eksikliklerini hissettirmeden sevgi ve şefkat içerisinde yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal ve kültürel aktivite platformları oluşturmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Müdür Fehmi Çelik ise, ailelerinden çeşitli nedenlerle ayrılan çocukların yaşadıkları duygusal semptomatik yoksunluğu, aile sevgisi ve şefkatini en üst düzeyde sağlayarak ortadan kaldırma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Müdür Çelik, “Aynı şekilde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu yönde nüfus eden başarıya ulaşma, toplumsal hayat içerisinde aktif rol alma, ifade becerilerinin güçlendirilmesi ve kendini gerçekleştiren bir birey haline getirme metadolojisi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Yeteneklerini gösterecekleri platformları oluşturarak belirttiğim metadolojik yapıların güçlendirilmesi sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımızın kişilik gelişimlerinde önemli rol oynuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı
Başkan Fırat’tan Ramazan ayı mesajı
Başkan Fırat’tan Ramazan ayı mesajı
Tut’ta fidanlar toprakla buluştu
Tut’ta fidanlar toprakla buluştu
Yaralı şahin tedavi altına alındı
Yaralı şahin tedavi altına alındı
Müftü Taşçi: “Oruç aç kalmak değil, vücudun ibadetidir”
Müftü Taşçi: “Oruç aç kalmak değil, vücudun ibadetidir”
Milletvekili Toprak, Amerika ve Almanya temaslarını değerlendirdi
Milletvekili Toprak, Amerika ve Almanya temaslarını değerlendirdi
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
Başkan Dağtekin TÜGVA’da gençlerle buluştu
Başkan Dağtekin TÜGVA’da gençlerle buluştu
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği
Öğrencilere avukatlık mesleği anlatıldı
Öğrencilere avukatlık mesleği anlatıldı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kılınç’tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi
Kılınç’tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi
İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi
İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi
Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı
Adıyaman’da ikamet yangını korkuttu: 1 yaralı
Afrika’da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi
Afrika’da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu
Adıyaman’da bir iş yeri kurşunlandı
Adıyaman’da bir iş yeri kurşunlandı
Öğrenciler I’Zerogen gezegenine seyahati ve yaşamayı tasarladı
Öğrenciler I’Zerogen gezegenine seyahati ve yaşamayı tasarladı
Arı üreticilerine şeker dağıtımı yapıldı
Arı üreticilerine şeker dağıtımı yapıldı
MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti’li belediyeleri ziyaret etti
MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti’li belediyeleri ziyaret etti
’Değişime el ver’ projesi törenle tamamlandı
’Değişime el ver’ projesi törenle tamamlandı
Muhtarlardan belediye personellerine plaket
Muhtarlardan belediye personellerine plaket
Gölbaşı’nda okullarda Dünya Ormancılık Haftası kutlanıyor
Gölbaşı’nda okullarda Dünya Ormancılık Haftası kutlanıyor
Milletvekili Toprak, gündüz kuşağı programları için harekete geçti
Milletvekili Toprak, gündüz kuşağı programları için harekete geçti
Kahta kırsalındaki 700 ortaokul öğrencisine kitap dağıtıldı
Kahta kırsalındaki 700 ortaokul öğrencisine kitap dağıtıldı
Üniversite öğrencilerinden köy okuluna destek
Üniversite öğrencilerinden köy okuluna destek
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi
Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi
Yücekaya: ’’Fabrikalar işçi bulamıyor’’
Yücekaya: ’’Fabrikalar işçi bulamıyor’’

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim